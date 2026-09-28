No bairro Santa Rosa, os policiais cumpriram mandados de prisão por homicídio e apreenderam arma e dinheiro - Foto 8º BPM / Reprodução

No bairro Santa Rosa, os policiais cumpriram mandados de prisão por homicídio e apreenderam arma e dinheiro Foto 8º BPM / Reprodução

Publicado 28/09/2026 13:51

Forças de segurança de Campos dos Goytacazes investiram contra bases operacionais de facções criminosas e na captura de alvos considerados prioritários em ações estratégicas no final da semana e nesta segunda-feira (28). A asfixia começou na sexta-feira (25), com duas prisões no bairro Santa Rosa, em Guarus.

As ações integradas têm sido constantes. Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão temporária por homicídio qualificado contra dois homens conhecidos pelos vulgos de “Leão” e “Thor”, apontados como executores de um atentado que vitimou fatalmente um menino de cinco anos e um adulto em agosto deste ano.

Na residência de um dos criminosos, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, carregadores municiados, rádio comunicador e dinheiro em espécie. Na sequência, os agentes realizaram um cerco tático na comunidade do Sobradinho. Mas, ao perceberem a chegada do comboio na Rua Soldado Salvador Rosa, diversos suspeitos fugiram em direção a uma área de mata fechada.

As equipes não desistiram, fizeram uma varredura minuciosa pelo terreno baldio e conseguiram desenterrar um depósito clandestino do tráfico local, apreendendo 110 pinos de cocaína, 113 buchas de maconha e 49 pedras de crack. As ações tiveram desdobramento nesse domingo (27) em outros pontos do município.

Após receberem informações de que uma residência desocupada ao lado de um curral, nas Casinhas do Novo Jockey, estava sendo usada como depósito por traficantes, guarnições do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) se deslocaram até o local, onde ninguém foi encontrado.

Apreensões e fuga

Os policiais deram uma geral e avistaram, pela janela, uma sacola de grande porte contendo 242 pinos de pó amarelado (aparentando ser cocaína) e 35 sacolés de erva seca (aparentando ser maconha). O material foi recolhido e apresentado na 134ª DP para as devidas providências. Já nesta segunda-feira, outra importante apreensão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Rui Barbosa, na Comunidade Tira Gosto, no Parque Maciel.

Na ocasião, um suspeito posicionado na entrada da comunidade teria gritado “sujou” para alertar os comparsas, gerando uma fuga generalizada para o interior da localidade; homens não foram localizados. No entanto, os policiais localizaram, escondida no telhado de uma residência, uma sacola contendo 49 pinos e 33 sacolés de pó branco (aparentando ser cocaína), quatro papelotes da mesma substância e 17 frascos de "loló".

A ocorrência e as substâncias foram apresentadas à Oficial de Polícia de plantão na 134ª DP, que formalizou a apreensão. Os desdobramentos operacionais estenderam-se ainda para a região norte do município. No distrito de Morro do Coco, após denúncias de que homens armados estariam circulando, policiais militares localizaram uma mochila preta escondida em um terreno abandonado na Rua José Inácio.

No interior da sacola foram encontrados dois revólveres calibre 38 municiados, além de dezenas de pinos de cocaína e pedras de crack. Todo o material recolhido foi encaminhado à 146ª Delegacia de Polícia (Guarus), que centraliza os procedimentos investigativos dessas áreas e avalia que a estratégia de sufocamento financeiro e territorial das facções continuará por tempo indeterminado em todo o município.