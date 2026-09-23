As polpas de goiaba estavam vindo de Juazeiro, na Bahia, com destino a Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro - Foto Igor Azevedo/Divulgação

As polpas de goiaba estavam vindo de Juazeiro, na Bahia, com destino a Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro Foto Igor Azevedo/Divulgação

Publicado 23/09/2026 14:39

Ações de fiscalização da Vigilância Sanitária (VISA) de Campos dos Goytacazes (RJ) foram intensificadas, visando proteger a saúde pública e garantir a segurança alimentar da população. Um dia após articular a atuação para a retirada de leite contaminado do comércio, o órgão participou da interceptação de uma carga de 32 toneladas de polpas de frutas altamente deteriorada neste início de semana.

A apreensão das polpas aconteceu nessa terça-feira (22). Com apoio da Visa Campos, agentes da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco) - coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ) e ligada à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) - interceptaram um caminhão de lona na BR-356 (Campos/Itaperuna), em frente à Usina Termoelétrica de Furnas.

Procedente de Juazeiro (Bahia), o caminhão tinha como destino Rio Bonito, no Rio de Janeiro, transportando 32 toneladas de polpa de goiaba armazenadas em condições totalmente inadequadas para o consumo humano. Os fiscais da VISA foram acionados pelos agentes e constataram graves irregularidades sanitárias no veículo.

Além de estar disposta em tonéis e barris violados, enferrujados e sem lacre, a carga não possuía licença do órgão regulador e carecia de sistema de refrigeração: a temperatura no interior do compartimento de carga atingiu impressionantes 41,1 °C, quando o ideal para a conservação do produto seria de 5 °C.

Também foram identificados indícios de reaproveitamento inadequado de embalagens — embora a nota fiscal e as características do produto indicassem polpa de goiaba, os recipientes ostentavam etiquetas de tomate. Havia apenas o motorista no veículo; ele foi detido e encaminhado à 146ª Delegacia de Polícia, em Guarus.

Varredura contra lote

Outra operação intensa da VISA de Campos é a varredura ativa em supermercados, mercearias e laticínios do município, em cumprimento imediato à determinação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), que suspendeu a venda, a distribuição e o uso do lote 31 do Leite UHT Integral de 1 litro da marca Glória. A fiscalização foi desdobrada.

Trata-se de um recolhimento preventivo que ocorre em todo o estado, motivado por testes da Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) , os quais apontaram resultado insatisfatório no ensaio microbiológico de Contagem de Aeróbios Mesófilos Viáveis. O lote afetado foi fabricado em 18 de junho de 2026, com validade até 15 de outubro de 2026, em embalagens Tetra Pak.

Especialistas em saúde pública alertam que índices elevados nessa contagem indicam falhas no processo produtivo ou de envase da empresa Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda. — que ainda não se manifestou oficialmente —, gerando riscos potenciais à saúde do consumidor.

Alerta ao consumidor

A VISA adverte que a permanência do lote interditado nas prateleiras configura infração sanitária grave, sujeitando os comerciantes a multas severas, apreensão de mercadorias e interdição temporária do estabelecimento.

A diretora e coordenadora da VISA em Campos, Vera Cardoso de Melo, ressalta que o exercício pleno do poder de polícia administrativa e o cumprimento rigoroso das obrigações legais do órgão são fundamentais para impedir que produtos nocivos cheguem às mesas das famílias.

Além do trabalho de campo das equipes articuladas, a coordenadora orienta os próprios consumidores a conferirem as embalagens em casa e, caso identifiquem o lote 31 do leite Glória, evitem o consumo e façam a devida notificação. Denúncias podem ser feitas através do telefone da VISA: (22) 98168-3331, ou da Ouvidoria Geral do Município pelos telefones: (22) 2726-2130 e WhatsApp: (22) 98175-1215.