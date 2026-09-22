O material furtado foi recuperado pelos agentes e encaminhado para a 134ª DP, juntamente com os detidos - Foto GCM/Divulgação

O material furtado foi recuperado pelos agentes e encaminhado para a 134ª DP, juntamente com os detidos Foto GCM/Divulgação

Publicado 22/09/2026 16:50 | Atualizado 22/09/2026 19:22





Alertados por populares, os agentes abordaram os suspeitos que corriam pela via pública e conseguiram detê-los. O material furtado foi integralmente recuperado e restituído. A eficiência do patrulhamento integrado tem rendido resultados bastante satisfatórios e ganhou ainda mais destaque com a articulação tecnológica junto ao Centro de Controle Operacional (CCO).



Ao completar cerca de 105 dias de mobilização permanente, a iniciativa do programa — idealizado pelo governo municipal e coordenado pelo comandante da GCM, Wellington Levino — já apresenta resultados surpreendentes, com mais de 50 prisões em flagrante efetuadas no período, asfixiando a criminalidade e impulsionando a retomada no centro comercial.



No caso das prisões dos dois homens em flagrante, esta semana, na Pelinca, uma testemunha também compareceu à 134ª Delegacia de Polícia (Centro) para registrar o caso. Na avaliação do comandante da GCM, a força dessa atuação estratégica atinge novos patamares ao cruzar o patrulhamento de rua com a inteligência do CCO da cidade.



Entre os exemplos citados, é apontado o reconhecimento facial, pelo sistema de videomonitoramento do CCO, de um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável circulando pela Rua 13 de Maio, nesta terça-feira. O homem foi abordado, detido e conduzido à 134ª DP, onde a ordem de prisão foi confirmada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Durante patrulhamento rotineiro dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), dois homens foram presos em flagrante após o furto de ferramentas de uma obra na região da Pelinca, na região central da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ). A ação fez parte da estratégia montada pelo setor de segurança pública municipal, por meio do programa Centro + Seguro.Alertados por populares, os agentes abordaram os suspeitos que corriam pela via pública e conseguiram detê-los. O material furtado foi integralmente recuperado e restituído. A eficiência do patrulhamento integrado tem rendido resultados bastante satisfatórios e ganhou ainda mais destaque com a articulação tecnológica junto ao Centro de Controle Operacional (CCO).Ao completar cerca de 105 dias de mobilização permanente, a iniciativa do programa — idealizado pelo governo municipal e coordenado pelo comandante da GCM, Wellington Levino — já apresenta resultados surpreendentes, com mais de 50 prisões em flagrante efetuadas no período, asfixiando a criminalidade e impulsionando a retomada no centro comercial.No caso das prisões dos dois homens em flagrante, esta semana, na Pelinca, uma testemunha também compareceu à 134ª Delegacia de Polícia (Centro) para registrar o caso. Na avaliação do comandante da GCM, a força dessa atuação estratégica atinge novos patamares ao cruzar o patrulhamento de rua com a inteligência do CCO da cidade.Entre os exemplos citados, é apontado o reconhecimento facial, pelo sistema de videomonitoramento do CCO, de um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável circulando pela Rua 13 de Maio, nesta terça-feira. O homem foi abordado, detido e conduzido à 134ª DP, onde a ordem de prisão foi confirmada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Modus operandi

