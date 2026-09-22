O material furtado foi recuperado pelos agentes e encaminhado para a 134ª DP, juntamente com os detidos Foto GCM/Divulgação
Alertados por populares, os agentes abordaram os suspeitos que corriam pela via pública e conseguiram detê-los. O material furtado foi integralmente recuperado e restituído. A eficiência do patrulhamento integrado tem rendido resultados bastante satisfatórios e ganhou ainda mais destaque com a articulação tecnológica junto ao Centro de Controle Operacional (CCO).
Ao completar cerca de 105 dias de mobilização permanente, a iniciativa do programa — idealizado pelo governo municipal e coordenado pelo comandante da GCM, Wellington Levino — já apresenta resultados surpreendentes, com mais de 50 prisões em flagrante efetuadas no período, asfixiando a criminalidade e impulsionando a retomada no centro comercial.
No caso das prisões dos dois homens em flagrante, esta semana, na Pelinca, uma testemunha também compareceu à 134ª Delegacia de Polícia (Centro) para registrar o caso. Na avaliação do comandante da GCM, a força dessa atuação estratégica atinge novos patamares ao cruzar o patrulhamento de rua com a inteligência do CCO da cidade.
Entre os exemplos citados, é apontado o reconhecimento facial, pelo sistema de videomonitoramento do CCO, de um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável circulando pela Rua 13 de Maio, nesta terça-feira. O homem foi abordado, detido e conduzido à 134ª DP, onde a ordem de prisão foi confirmada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
Um agente resume que a mobilização permanente do Centro + Seguro engaja diferentes especialidades da corporação para cercar a criminalidade sob várias frentes. Uma delas é a Ronda Urbana Municipal, que é responsável pelo patrulhamento tático e por intervenções rápidas em ocorrências de maior complexidade.
Há também o Grupamento de Proteção Social — focado em ações humanizadas e abordagens assistenciais, lidando diretamente com vulnerabilidades sociais e apoio a pessoas em situação de rua — e o Grupamento de Trânsito, que atuam na mobilidade, no ordenamento viário e na fiscalização de veículos na região central.
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