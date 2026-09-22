O agendamento para o Vacina Drive deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Saúde - Foto César Ferreira/Divulgação)

O agendamento para o Vacina Drive deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Saúde Foto César Ferreira/Divulgação)

Publicado 22/09/2026 17:21 | Atualizado 22/09/2026 19:19





O objetivo é reforçar o bloqueio imunológico da população mais idosa contra as formas graves da doença pneumocócica. A aplicação acontece exclusivamente na sede da Secretaria de Saúde. O público pode optar pelo atendimento por livre demanda no Centro Municipal de Imunização ou pelo Vacina Drive, que exige agendamento prévio.



O imunizante atua de forma direta na proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de quadros de alta letalidade, como pneumonias, meningite e infecções generalizadas na corrente sanguínea (sepse).



De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, a imunização desse grupo é considerada prioritária pelas autoridades sanitárias devido à natural vulnerabilidade provocada pelo envelhecimento do sistema imunológico. Em Campos, a estimativa é de que 5.500 pessoas façam parte do público-alvo.



Em nível nacional, a meta do MS é vacinar pelo menos 90% da população nessa faixa etária. Para garantir o acesso à dose, o idoso ou familiar responsável deve comparecer ao posto de atendimento munido de um documento oficial com foto que comprove a idade, além do CPF ou cartão do SUS. Não há exigência de apresentação de prescrição médica. A partir desta terça-feira (22), idosos com 85 anos ou mais têm a oportunidade de se vacinar contra a bactéria pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) em Campos dos Goytacazes (RJ). A estratégia segue a ampliação recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) no Sistema Único de Saúde (SUS).O objetivo é reforçar o bloqueio imunológico da população mais idosa contra as formas graves da doença pneumocócica. A aplicação acontece exclusivamente na sede da Secretaria de Saúde. O público pode optar pelo atendimento por livre demanda no Centro Municipal de Imunização ou pelo Vacina Drive, que exige agendamento prévio.O imunizante atua de forma direta na proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de quadros de alta letalidade, como pneumonias, meningite e infecções generalizadas na corrente sanguínea (sepse).De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, a imunização desse grupo é considerada prioritária pelas autoridades sanitárias devido à natural vulnerabilidade provocada pelo envelhecimento do sistema imunológico. Em Campos, a estimativa é de que 5.500 pessoas façam parte do público-alvo.Em nível nacional, a meta do MS é vacinar pelo menos 90% da população nessa faixa etária. Para garantir o acesso à dose, o idoso ou familiar responsável deve comparecer ao posto de atendimento munido de um documento oficial com foto que comprove a idade, além do CPF ou cartão do SUS. Não há exigência de apresentação de prescrição médica.

Tempo determinado

A caderneta de vacinação, no entanto, é necessária, pois o esquema vacinal da Pneumo 20 varia de acordo com o histórico individual de imunizantes pneumocócicos recebidos anteriormente pelo paciente. “Quem nunca tomou nenhuma dose prévia recebe a Pneumo 20 em dose única. Já aqueles que já tomaram as versões Pneumo 13, 15 ou 23 devem respeitar intervalos específicos de tempo para atualizar a proteção”, orienta Carneiro.



O médico explica que o município estruturou o Vacina Drive para oferecer maior comodidade a essa população, sem fechar as portas para quem preferir ir a pé. “Esperamos vacinar pelo menos 5 mil pessoas dessa faixa etária no município até o final deste ano”, ratifica o subsecretário.



Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, a proposta de ampliar o uso da Pneumo 20 — que já é oferecida pelo SUS para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias — busca reduzir drasticamente o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre os mais velhos.



Para a população de 60 a 84 anos que esteja acamada, institucionalizada ou que apresente condições clínicas especiais, a Pneumo 20 permanece disponível por meio da estratégia especial estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).





