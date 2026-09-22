O agendamento para o Vacina Drive deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Saúde Foto César Ferreira/Divulgação)
O objetivo é reforçar o bloqueio imunológico da população mais idosa contra as formas graves da doença pneumocócica. A aplicação acontece exclusivamente na sede da Secretaria de Saúde. O público pode optar pelo atendimento por livre demanda no Centro Municipal de Imunização ou pelo Vacina Drive, que exige agendamento prévio.
O imunizante atua de forma direta na proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de quadros de alta letalidade, como pneumonias, meningite e infecções generalizadas na corrente sanguínea (sepse).
De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, a imunização desse grupo é considerada prioritária pelas autoridades sanitárias devido à natural vulnerabilidade provocada pelo envelhecimento do sistema imunológico. Em Campos, a estimativa é de que 5.500 pessoas façam parte do público-alvo.
Em nível nacional, a meta do MS é vacinar pelo menos 90% da população nessa faixa etária. Para garantir o acesso à dose, o idoso ou familiar responsável deve comparecer ao posto de atendimento munido de um documento oficial com foto que comprove a idade, além do CPF ou cartão do SUS. Não há exigência de apresentação de prescrição médica.
O médico explica que o município estruturou o Vacina Drive para oferecer maior comodidade a essa população, sem fechar as portas para quem preferir ir a pé. “Esperamos vacinar pelo menos 5 mil pessoas dessa faixa etária no município até o final deste ano”, ratifica o subsecretário.
Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, a proposta de ampliar o uso da Pneumo 20 — que já é oferecida pelo SUS para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias — busca reduzir drasticamente o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre os mais velhos.
Para a população de 60 a 84 anos que esteja acamada, institucionalizada ou que apresente condições clínicas especiais, a Pneumo 20 permanece disponível por meio da estratégia especial estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
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