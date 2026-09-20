Os agentes se posicionam em pontos estratégicos e fazem patrulhamento em toda a região do centro da cidade Foto GCM/Divulgação
Ações estratégicas recolhem materiais ilícitos em Campos
Investidas aconteceram neste final de semana, por conta de estratégia que envolve patrulhamento a pé e o monitoramento por câmeras
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Políticas em defesa da mulher ganham força em Campos
Iniciativas do governo municipal são ampliadas, com o projeto da Ronda Maria da Penha cumprindo papel fundamental desde 2021.
Firjan potencializa fornecedores para o setor de energia
Um robusto ecossistema de inovação voltado ao mercado de óleo, gás e transição energética será apresentado no evento
Poluição do Paraíba pode gerar crise de água no Norte Flu
Região pode iniciar 2027 sufocada no abastecimento, tendo como agravantes os maus tratos ao rio e o "Super El Niño"
Focado em facções, TRE altera locais de votação no interior
Medida foi confirmada esta semana e prevalece em alguns municípios do Norte/Noroeste do Estado do Rio e da Região dos Lagos
Denúncias levam Procon a interditar posto em Campos
Operação aconteceu no início da semana, motivada por suspeitas de falhas mecânicas nos veículos logo após o abastecimento.
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