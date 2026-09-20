Os agentes se posicionam em pontos estratégicos e fazem patrulhamento em toda a região do centro da cidade - Foto GCM/Divulgação

Os agentes se posicionam em pontos estratégicos e fazem patrulhamento em toda a região do centro da cidade Foto GCM/Divulgação

Publicado 20/09/2026 15:51

Grande quantidade de armas brancas, ferramentas utilizadas em arrombamentos e cachimbos para o consumo de crack foram apreendidas neste fim de semana pelas forças de segurança de Campos dos Goytacazes (RJ), na região central da cidade. A operação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), integrando as ações do programa Centro + Seguro, lançado em junho

A estratégia foi montada com foco direto nos materiais frequentemente associados a furtos de cabos de energia e invasões a estabelecimentos comerciais na área urbana. Junto ao recolhimento desse arsenal improvisado e dos utensílios ilícitos, a GCM divulgou um balanço consolidado apontando que a iniciativa já resultou em mais de 50 prisões em flagrante nos últimos meses, intensificando o cerco contra a criminalidade local.

A GCM avalia que o recolhimento massivo de facas, canivetes, alicates de pressão e outros objetos perfurocortantes neste sábado e domingo acendeu o alerta sobre o perfil das infrações cometidas no coração financeiro da cidade. O Centro + Seguro foi criado pelo prefeito Frederico Paes e tem desenvolvido investidas pontuais.

De acordo com um agente da GCM, a retirada de circulação desses itens de posse de suspeitos e em pontos estratégicos de descarte rápido visa asfixiar a logística de pequenos furtos que vêm gerando prejuízos expressivos e sensação de insegurança a lojistas e pedestres: “Muitas das ferramentas apreendidas eram rotineiramente empregadas na extração criminosa de fiação elétrica.”

A coordenação do Centro + Seguro explica que o programa atua na convergência entre o policiamento preventivo e a pronta-resposta, permitindo que os agentes interceptem os delitos em andamento: “As ações com foco no recolhimento de materiais suspeitos e na identificação de infratores continuarão de forma ininterrupta nas próximas semanas.”

O Centro + Seguro foi lançado no dia 2 de junho deste ano, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com a proposta principal de garantir mais segurança no centro da cidade. Na oportunidade, Frederico Paes anunciou que o governo municipal visa a recuperação do Centro Histórico e Comercial de Campos, mantendo um canal permanente de diálogo com as entidades para prestar contas das ações e dos resultados alcançados.