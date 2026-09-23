Paulo Hirano e Frederico Paes avaliam a importância da estrutura do HFM para o atendimento regional - Foto César Ferreira/Divulgação

Paulo Hirano e Frederico Paes avaliam a importância da estrutura do HFM para o atendimento regional Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 23/09/2026 16:20

Por iniciativa do governo de Campos dos Goytacazes, a rede pública de saúde do interior do estado do Rio de Janeiro vive um momento de transformação histórica. O novo Centro Cirúrgico do Hospital Ferreira Machado (HFM), focado em procedimentos eletivos, e um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) de última geração, são os feitos mais recentes.

A inauguração da nova estrutura, instalada no quinto andar do HFM, nessa terça-feira (22), representa uma mudança na dinâmica de atendimento do hospital, com a ampliação das cirurgias eletivas e a manutenção do centro cirúrgico do primeiro andar exclusivamente para procedimentos de urgência e emergência.

“Nosso objetivo é que esses equipamentos fiquem parados, no bom sentido. Quando compramos ambulâncias, queremos que elas fiquem paradas, porque isso significa que não houve uma emergência”, comenta o prefeito Frederico Paes, ressaltando: “Mas, infelizmente, as pessoas precisam desses equipamentos”.

Frederico resume que, no novo centro cirúrgico, existe um microscópio de alta tecnologia e médicos preparados para utilizá-lo: “Também vamos ter a possibilidade de realizar cirurgias que antes poderiam exigir a transferência de pacientes para o Rio de Janeiro”. O prefeito pontua que, além da população de Campos, o HFM atende a mais de 800 mil pessoas de toda a região.

O novo Centro Cirúrgico conta com três salas equipadas, que atuarão de segunda a sexta-feira em dois turnos, com capacidade para realizar até 40 cirurgias eletivas por semana. O foco inicial será em especialidades com filas historicamente longas, como ortopedia, cirurgia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia e bucomaxilofacial.

Altamente diferenciados

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, frisa que a grande inovação operacional do modelo consiste em isolar o fluxo: “Enquanto o novo bloco assume os procedimentos programados, o antigo centro cirúrgico do HFM continuará operando 24 horas exclusivamente dedicado aos casos críticos de urgência e emergência”.

Hirano avalia que não se trata apenas da estrutura física de um centro cirúrgico, assinalando que todos os equipamentos que passam a ser utilizados nesse bloco são de alta tecnologia e altamente diferenciados: “Temos aparelhos de endoscopia, equipamentos para o tratamento de queimados, carrinhos de anestesia e o microscópio cirúrgico, que representa um salto de qualidade”.

O novo espaço também está integrado ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), instalado no mesmo andar. O secretário explica que o setor contará com estrutura especializada para pacientes vítimas de queimaduras, incluindo sala de balneoterapia, UTI exclusiva, banco de pele e enfermaria com seis leitos.

Urgência e emergência

“Esse centro de queimados é um sonho de todos nós. É uma estrutura preparada para o banho e os curativos dos pacientes, um ambiente muito especializado e pensado especificamente para esse atendimento”, revela o secretário, enfatizando: “Além dos leitos destinados aos pacientes que sofrem queimaduras, teremos toda uma estrutura para oferecer uma assistência mais adequada”.

O superintendente do HFM, Guilherme Ribeiro, assinala que, com a inauguração, o centro cirúrgico do primeiro andar do hospital continuará destinado exclusivamente aos procedimentos de urgência e emergência. Já o novo bloco, no quinto andar, será voltado às cirurgias eletivas, funcionando em dois turnos de segunda a sexta-feira.

“A estrutura conta com três salas de cirurgia geral completamente equipadas, além do setor de endoscopia e dos ambientes destinados ao atendimento especializado de pacientes queimados”, acentua, concluindo: “Em todo o Estado, são 20 leitos de queimados, e somente aqui no Ferreira Machado temos seis novos leitos, o que representa 30% desse total”.