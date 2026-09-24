Todo o material apreendido na Penha foi levado para a Delegacia de Polícia do Centro, juntamente com os dois presos. Foto 8º BPM / Divulgação
Polícia fecha cerco contra o tráfico de drogas em Campos
Operações na região do centro da cidade e do subdistrito de Guarus efetuam duas prisões e apreendem grande quantidade de drogas
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Operações na região do centro da cidade e do subdistrito de Guarus efetuam duas prisões e apreendem grande quantidade de drogas
Estratégia do TRE é focada em eleições sem intercorrência
Medidas buscam garantir a transparência do pleito; órgão também está comunicando a alteração de diversos locais de votação na cidade
Nova estrutura de hospital municipal reflete na região
Ferreira Machado passa a contar com Centro Cirúrgico focado em procedimentos eletivos e um Centro de Tratamento de Queimados
Vigilância apreende polpas de frutas e leite contaminado
A carga estava disposta em tonéis e barris violados, enferrujados e sem lacre; já o leite está com a comercialização e o consumo proibidos
Vacina protege os idosos com 85 anos contra Pneumo 20
Aplicação começou nesta terça-feira no Centro Municipal de Imunização e no Vacina Drive, mediante agendamento
Ação de segurança ‘sufoca‘ criminosos na região central
Estratégia é desenvolvida em Campos, com a Guarda Municipal reforçando a segurança no centro da cidade e efetuando prisões
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