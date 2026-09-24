Todo o material apreendido na Penha foi levado para a Delegacia de Polícia do Centro, juntamente com os dois presos. - Foto 8º BPM / Divulgação

Todo o material apreendido na Penha foi levado para a Delegacia de Polícia do Centro, juntamente com os dois presos. Foto 8º BPM / Divulgação

Publicado 24/09/2026 19:49

Em estratégia contundente e coordenada contra o crime organizado em Campos dos Goytacazes (RJ), agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) desferiram uma ofensiva dupla nesta quinta-feira (24), asfixiando rotas de distribuição e pontos de venda de drogas nos bairros Penha, na cidade, e Santa Rosa, no subdistrito de Guarus.

As ações uniram patrulhamento tático e incursões em áreas de risco, resultando na prisão em flagrante de dois criminosos e na apreensão de grandes quantidades de cocaína, maconha e crack, gerando um prejuízo severo à engrenagem financeira do tráfico na região.

A primeira operação ocorreu na Rua das Violetas, no Parque Bella Vista (Penha), onde equipes policiais mapearam e abordaram dois homens em um conhecido ponto de comercialização de drogas. Com a dupla, os agentes apreenderam inicialmente três pinos de cocaína, dinheiro e dois celulares.

No desdobramento, os policiais fizeram varredura minuciosa no entorno, localizando uma sacola oculta com mais 94 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha. Os envolvidos foram autuados em flagrante na 134ª Delegacia de Polícia (Centro) pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Quase simultaneamente, o cerco se fechou em Guarus, onde foi realizada uma incursão de surpresa na comunidade do Sobradinho, no bairro Santa Rosa. Ao perceberem a chegada das viaturas na Rua Soldado Salvador Rosa, diversos suspeitos empreenderam fuga em direção ao interior da comunidade.

Estratégia sufocante

Apesar da evasão, a ocupação do território foi imediata: os policiais avançaram por uma área de mata fechada em um terreno baldio e desenterraram um depósito clandestino do tráfico. No local, foram apreendidos 110 pinos de cocaína, 113 buchas de maconha e 49 pedras de crack, material que foi apresentado na 146ª DP (Guarus).

As autoridades avaliam que o balanço final das operações consecutivas reflete o endurecimento da estratégia de sufocamento adotada no município. Atacando simultaneamente o varejo nas ruas e os depósitos ocultos em áreas de vegetação, as forças de segurança demonstram controle territorial e coordenação minuciosa.

Independentemente das investidas desta quinta-feira, as forças de segurança têm atuado de forma integrada no município e reforçaram que o patrulhamento tático permanecerá intensificado por tempo indeterminado para desarticular as atividades das facções nas regiões mais vulneráveis.