Poderão participar do processo os estudantes que residam na zona rural do município, estejam regularmente matriculados em instituições de ensino localizadas em Campos e apresentem toda a documentação exigida. - Divulgação Prefeitura de Campos

Poderão participar do processo os estudantes que residam na zona rural do município, estejam regularmente matriculados em instituições de ensino localizadas em Campos e apresentem toda a documentação exigida.Divulgação Prefeitura de Campos

Publicado 26/09/2026 13:00 | Atualizado 26/09/2026 17:05

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes prorrogou até este domingo (27) o prazo para a repescagem do Transporte Universitário, referente ao segundo semestre de 2026. A etapa, que terminaria na sexta-feira (25), foi aberta para preencher vagas que permaneceram disponíveis após o cadastro realizado no início de setembro.



As vagas são destinadas a estudantes que moram na zona rural e estão interessados em utilizar o transporte nas localidades e turnos que ainda possuem disponibilidade. Nesta etapa, há oportunidades para moradores de Farol, Santo Eduardo, São Sebastião, Serrinha, Tocos, Travessão, Vila Nova, Três Vendas e Morangaba. COMO FAZER A INSCRIÇÃO



A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet,



Depois da inscrição on-line, os candidatos deverão cumprir uma segunda etapa presencial nos dias 28 e 29 de setembro, no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). Será necessário apresentar a declaração original de matrícula emitida pela instituição de ensino, contendo informações sobre o curso, turno, dias e horários das aulas, além do período ou módulo cursado e previsão de conclusão.



A documentação será analisada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Para os estudantes que atenderem aos critérios e conseguirem uma das vagas disponíveis, as carteirinhas poderão ser acessadas a partir de 5 de outubro, pelo site do Transporte Universitário.



A Prefeitura ressalta que a inscrição na repescagem não garante automaticamente uma vaga. A concessão depende da validação da documentação e da disponibilidade de assentos e compatibilidade entre a demanda do estudante e as rotas e turnos oferecidos pelo município. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no sistema do Transporte Universitário . O estudante precisa acessar a opção “Cadastro 2026.2”, preencher o formulário e anexar documentos em formato PDF, incluindo identificação com foto, comprovante de renovação de matrícula do semestre 2026.2 acompanhado da grade de horários das aulas presenciais e comprovante de residência atualizado.Depois da inscrição on-line, os candidatos deverão cumprir uma segunda etapa presencial nos dias 28 e 29 de setembro, no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). Será necessário apresentar a declaração original de matrícula emitida pela instituição de ensino, contendo informações sobre o curso, turno, dias e horários das aulas, além do período ou módulo cursado e previsão de conclusão.A documentação será analisada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Para os estudantes que atenderem aos critérios e conseguirem uma das vagas disponíveis, as carteirinhas poderão ser acessadas a partir de 5 de outubro, pelo site do Transporte Universitário.A Prefeitura ressalta que a inscrição na repescagem não garante automaticamente uma vaga. A concessão depende da validação da documentação e da disponibilidade de assentos e compatibilidade entre a demanda do estudante e as rotas e turnos oferecidos pelo município.

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