Poderão participar do processo os estudantes que residam na zona rural do município, estejam regularmente matriculados em instituições de ensino localizadas em Campos e apresentem toda a documentação exigida.Divulgação Prefeitura de Campos
As vagas são destinadas a estudantes que moram na zona rural e estão interessados em utilizar o transporte nas localidades e turnos que ainda possuem disponibilidade. Nesta etapa, há oportunidades para moradores de Farol, Santo Eduardo, São Sebastião, Serrinha, Tocos, Travessão, Vila Nova, Três Vendas e Morangaba.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no sistema do Transporte Universitário. O estudante precisa acessar a opção “Cadastro 2026.2”, preencher o formulário e anexar documentos em formato PDF, incluindo identificação com foto, comprovante de renovação de matrícula do semestre 2026.2 acompanhado da grade de horários das aulas presenciais e comprovante de residência atualizado.
Depois da inscrição on-line, os candidatos deverão cumprir uma segunda etapa presencial nos dias 28 e 29 de setembro, no Protocolo da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). Será necessário apresentar a declaração original de matrícula emitida pela instituição de ensino, contendo informações sobre o curso, turno, dias e horários das aulas, além do período ou módulo cursado e previsão de conclusão.
A documentação será analisada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Para os estudantes que atenderem aos critérios e conseguirem uma das vagas disponíveis, as carteirinhas poderão ser acessadas a partir de 5 de outubro, pelo site do Transporte Universitário.
A Prefeitura ressalta que a inscrição na repescagem não garante automaticamente uma vaga. A concessão depende da validação da documentação e da disponibilidade de assentos e compatibilidade entre a demanda do estudante e as rotas e turnos oferecidos pelo município.
Campos prorroga repescagem do Transporte Universitário até domingo
Estudantes de nove localidades da zona rural podem disputar vagas remanescentes para o segundo semestre de 2026
Campos entrega primeiras 300 Carteiras da Economia Solidária
Documento será entregue na segunda-feira (28) e dará acesso a benefícios, feiras, capacitações e espaços de comercialização
Polícia fecha cerco contra o tráfico de drogas em Campos
Operações na região do centro da cidade e do subdistrito de Guarus efetuam duas prisões e apreendem grande quantidade de drogas
Estratégia do TRE é focada em eleições sem intercorrência
Medidas buscam garantir a transparência do pleito; órgão também está comunicando a alteração de diversos locais de votação na cidade
Nova estrutura de hospital municipal reflete na região
Ferreira Machado passa a contar com Centro Cirúrgico focado em procedimentos eletivos e um Centro de Tratamento de Queimados
Vigilância apreende polpas de frutas e leite contaminado
A carga estava disposta em tonéis e barris violados, enferrujados e sem lacre; já o leite está com a comercialização e o consumo proibidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.