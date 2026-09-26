Beneficiários poderão participar de editais, chamamentos públicos e outras iniciativas voltadas à economia solidáriaDivulgação Prefeitura de Campos
Criada oficialmente pelo Decreto nº 302, a carteira é destinada a trabalhadores de diferentes segmentos da economia solidária, como artesãos, profissionais de gastronomia artesanal, agricultores familiares e de agroecologia, pescadores artesanais e catadores de materiais recicláveis.
O documento permitirá aos profissionais cadastrados acesso a benefícios como descontos em lojas parceiras, participação em feiras, exposições, eventos e espaços de comercialização apoiados pela Prefeitura. Também estão previstas oportunidades em programas de capacitação, assistência técnica e participação em editais, chamamentos públicos e ações específicas.
Os primeiros beneficiados são profissionais que já estavam inscritos no Cadastro Municipal de Artesãos. Segundo a Prefeitura, o levantamento permite identificar quem são os trabalhadores do setor, onde atuam, quais técnicas utilizam e quais são suas principais necessidades. A partir dessas informações, o município pretende ampliar políticas públicas de incentivo, incluindo capacitações e participação em eventos.
A Carteira Municipal da Economia Solidária será dividida em cinco categorias: artesanato; gastronomia artesanal; agricultura familiar e agroecologia; pesca artesanal; e catadores e sustentabilidade.
Para solicitar o documento, os interessados deverão procurar a Gerência de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, localizada nos altos da Rodoviária Roberto Silveira. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Os profissionais também deverão se cadastrar no Sistema Municipal de Informações da Economia Solidária (Simesol), criado pelo mesmo decreto que instituiu a carteira e que passa a integrar o Cadastro Municipal de Artesãos.
Segundo o gerente de Economia Solidária, Pedro Barcelos, a iniciativa busca aproximar os trabalhadores das políticas públicas e ampliar as oportunidades de geração de renda. Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Felipe Knust, a criação da carteira representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais do setor no município.
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