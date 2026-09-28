Em Campos, a unidade do IFF do Centro está localizada na Rua Dr. Siqueira, 273, no Parque Dom Bosco - Foto IFF/Divulgação

Em Campos, a unidade do IFF do Centro está localizada na Rua Dr. Siqueira, 273, no Parque Dom Bosco Foto IFF/Divulgação

Publicado 28/09/2026 16:02

Com unidades em Campos dos Goytacazes (Centro e Guarus), São João da Barra, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaperuna, Macaé, Quissamã e Santo Antônio de Pádua (entre outras) no interior do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense (IFF) inscreve, paralelamente, até oito de outubro, para processo seletivo e vestibular.

Os editais para o Processo Seletivo de Ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio e para o Concurso Vestibular voltados ao primeiro semestre letivo de 2027 já foram publicados oficialmente. No total, estão sendo oferecidas 3.518 vagas distribuídas por diversas unidades, englobando tanto modalidades técnicas - integradas, concomitantes e subsequentes - quanto cursos de graduação no ensino superior.

Entre as novidades, São João da Barra terá o Técnico em Administração Integrado e Santo Antônio de Pádua passará a oferecer o Técnico em Eletrotécnica Integrado. O interessado deve se inscrever de forma online por meio do portal institucional (www.inscricoes.iff.edu.br). Para os estudantes que necessitarem de suporte digital ou presencial, os campi mais próximos estarão prestando apoio durante o período.

As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 30,00 para cursos concomitantes e subsequentes, R$ 40,00 para os integrados ao Ensino Médio e R$ 75,00 para o ensino superior. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até o dia nove de outubro por meio de PIX, cartão de crédito ou pelo boleto da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Caso a opção seja GRU, terá de ser processado exclusivamente no Banco do Brasil. Candidatos que atendiam aos critérios socioeconômicos para a isenção do pagamento puderam solicitar o benefício até o dia 25 de setembro diretamente no sistema de inscrição. Das vagas totais, 2.931 são destinadas aos Cursos Técnicos.

Áreas de abrangência

integrada, voltada a quem concluiu o 9º ano do Ensino Fundamental; concomitante, para estudantes matriculados a partir do 2º ano do Ensino Médio em outras escolas; e subsequente, direcionada a quem já finalizou o Ensino Médio, inclusive pelas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Enem ou Encceja.

As opções abrangem áreas que vão desde Agropecuária, Alimentos e Química até Segurança Cibernética, Enfermagem e Automação Industrial. Para o Ensino Superior, são disponibilizadas 587 vagas voltadas para graduações nos graus de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia, exigindo-se o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Há oportunidades para cursos tradicionais e tecnológicos, como Engenharia de Computação, Arquitetura e Urbanismo, Gastronomia, Design Gráfico, Jogos Digitais, além de licenciaturas em Física, Matemática, Teatro e Letras, entre outras opções concentradas nos principais campi da instituição.

Cronograma definido

De acordo com o IFF, o cronograma de avaliações exige atenção dos candidatos. As provas do Concurso Vestibular, compostas por questões objetivas e redação, ocorrerão no dia 29 de novembro de 2026, no período da manhã, das 8h30 às 13h.

No mesmo dia, na parte da tarde (das 15h30 às 17h30), será aplicada a Prova de Aptidão ou Habilidade Específica obrigatória para os concorrentes aos bacharelados em Arquitetura e Urbanismo e em Design Gráfico. Já as avaliações objetivas do Processo Seletivo para os cursos técnicos serão aplicadas no dia seis de dezembro.

Os locais exatos de realização de todos os exames constarão nos cartões de confirmação de inscrição individuais. Todos os detalhes regulamentares, a distribuição completa de vagas por cotas e os conteúdos programáticos podem ser consultados no Portal de Seleções do IFFluminense.