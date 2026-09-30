Wainer Teixeira ressalta que o pagamento em dia demonstra o compromisso da prefeitura com os servidores - Foto Gomes/Reprodução

Wainer Teixeira ressalta que o pagamento em dia demonstra o compromisso da prefeitura com os servidores Foto Gomes/Reprodução

Publicado 30/09/2026 16:05

"Manter o pagamento em dia é uma prioridade do governo Frederico Paes. Estamos trabalhando para cumprir o calendário e dar mais segurança aos servidores, que podem contar com o salário na data prevista", afirma o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital de Campos dos Goytacazes, Wainer Teixeira, ao anunciar que os salários dos servidores municipais já estão depositados.

Em recente manifestação a respeito, Frederico Paes ressaltou que os servidores de Campos vêm tendo assegurada a garantia dos seus direitos. Citou a regularização do pagamento; 13º salário em dia e antecipado; Auxílio-Alimentação; e o pagamento do Auxílio-Funeral, das férias e de rescisões que estavam em atraso.

O prefeito apontou, ainda, a criação do Estatuto da Guarda Civil Municipal; a adequação dos pisos de várias categorias; o avanço das letrinhas (progressão horizontal) - atualizada a cada dois anos e prevista no Plano de Cargos e Salários, que estava em atraso - e o novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de Endemias.

Dentro do mesmo mês

O enquadramento funcional dos Agentes de Serviços Gerais concursados que atuam na Administração Direta, na Fundação Municipal de Saúde e na Fundação Municipal da Infância e da Juventude é outra colocação do que a administração vem realizando em Campos a partir de 2021, destacada pelo prefeito

Paes lembrou que, desde maio de 2023, o governo de Campos estabeleceu que a remuneração dos servidores municipais passaria a ser creditada no último dia útil do próprio mês trabalhado. “A decisão continua em vigor e o funcionalismo teve, ainda, uma reposição salarial de 4,26% , enfatizou ratificando que o reajuste foi anunciado em junho por ele.

"Junto ao salário do mês, foi efetuado o pagamento da primeira parcela do 13º, valendo para os 20 mil servidores ativos, aposentados, pensionistas, contratados temporários, ocupantes de cargos comissionados, funções gratificadas e conselheiros tutelares", lembrou frisando que tudo o que vem fazendo pelo servidores eles merecem.

Além da remuneração mensal, aposentados e pensionistas que se enquadram nos critérios da Lei Municipal nº 9.816/2026 também recebem o auxílio assistencial instituído pelo município. O valor é de R$ 250 para quem possui vencimento-base de até R$ 2.431,50 e de R$ 200 para aqueles com vencimento-base entre R$ 2.431,51 e R$ 3.242,00.