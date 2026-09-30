A goma de mandioca era transportada em tonéis sem qualquer vedação; já os laticínios estavam em situação insalubre Foto Visa/Divulgação
Vigilância Sanitária apreende carga de manteiga e queijo
Ação aconteceu em conjunto com a Força Especial de Controle de Divisas; também foram apreendidos mel e goma de mandioca
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Instabilidade deixa Norte e Noroeste em alerta amarelo
Instituto Nacional de Meteorologia chama atenção para tempestades, com chuvas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora
Campos injeta mais de R$ 144 milhões na economia local
O montante é relativo à folha de pagamento do mês de setembro, efetuado nesta quarta-feira ao funcionalismo municipal como um todo.
Economia Solidária amplia estratégia e força em Campos
Governo municipal define a confecção de 100 barracas padronizadas exclusivas para os artesãos do município e realiza entrega de carteiras
Mês da Pátria em Campos consolida resgate do civismo
Desfile cívico-militar em Guarus atraiu grande público e movimentou moradores da região durante todo o domingo
IFF inscreve até dia oito para vestibular e Processo Seletivo
Inscrições podem ser feitas online ou presencialmente; oportunidades contemplam cursos técnicos e de nível superior
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