A goma de mandioca era transportada em tonéis sem qualquer vedação; já os laticínios estavam em situação insalubre - Foto Visa/Divulgação

A goma de mandioca era transportada em tonéis sem qualquer vedação; já os laticínios estavam em situação insalubre Foto Visa/Divulgação

Publicado 30/09/2026 20:07

Em atuação conjunta com a Força Especial de Controle de Divisas - programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro criado em substituição à antiga Barreira Fiscal -, a Vigilância Sanitária (Visa) de Campos dos Goytacazes (RJ) apreendeu, nesta quarta-feira (30), uma carga de 2,7 toneladas de goma de mandioca, 500 kg de queijo, 30 kg de manteiga e 23 kg de mel em condições totalmente insalubres.

A ação aconteceu sete dias depois de a fiscalização ter iniciado a retirada de leite contaminado do comércio local e de interceptar 32 toneladas de polpas de frutas altamente deterioradas na BR-356. O flagrante desta quarta-feira ocorreu no km 45 da BR-101, próximo ao distrito de Travessão de Campos.

De acordo com a Visa, os agentes abordaram um caminhão vindo de Itapemirim (ES) com destino ao Rio de Janeiro. Além da falta de licença sanitária do município de origem, os fiscais constataram que a goma de mandioca era transportada em tonéis abertos e sem qualquer vedação.

Já os laticínios eram submetidos a temperaturas de até 36 °C, o que a Visa considera uma discrepância perigosa para produtos que exigem refrigeração rigorosa entre 2 °C e 8 °C. Parte das mercadorias também carecia de rótulos e prazos de validade regulamentares, impossibilitando o rastreamento de sua procedência.

Investida semelhante

O fato foi registrado na 146ª DP (Guarus) após a lavratura de um auto de infração, e os alimentos serão descartados de forma regular. Trata-se da mais recente ofensiva da fiscalização sanitária do município contra o comércio ilegal e perigoso de insumos.

Na semana anterior, uma ação semelhante na BR-356, próximo à Usina Termoelétrica de Furnas, resultou na apreensão de uma carga clandestina de polpas de fruta oriunda de Juazeiro (BA) que abasteceria a cidade de Rio Bonito (RJ). O condutor daquele veículo acabou detido e enquadrado na Lei nº 8.137/1990 por crime contra as relações de consumo.

Coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ) e pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), o trabalho interagências acende um alerta: ocorrências em um curto intervalo de tempo chamam a atenção para o volume de mercadorias perecíveis que viajam pelas rodovias do país sem o menor respeito aos protocolos de higiene e à cadeia de frio.