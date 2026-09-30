O monitoramento da Defesa Civil de Campos é intensificado para mitigar possíveis impactos urbanos - Foto DC/Reprodução

O monitoramento da Defesa Civil de Campos é intensificado para mitigar possíveis impactos urbanos Foto DC/Reprodução

Publicado 30/09/2026 18:42 | Atualizado 30/09/2026 18:42

As regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro estão em alerta amarelo de perigo potencial para tempestades desde essa terça-feira (29). O aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a possibilidade de chuvas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, acumulando até 50 milímetros ao longo desta quarta-feira (30).

O quadro de instabilidade pode vir acompanhado de rajadas de vento intensas, estimadas entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda isolada de granizo. Em Campos dos Goytacazes caiu uma pancada forte no início da tarde desta quarta-feira (30), porém, durou apenas cerca de meia hora. Mas a Defesa Civil (DC) mantém prontidão.

O Inmet classifica o risco para alagamentos, quedas de galhos de árvores ou cortes no fornecimento de energia elétrica como baixo, mas os órgãos de segurança recomendam atenção redobrada. Em municípios de referência da região, como Campos, o monitoramento das equipes de Defesa Civil já foi intensificado para mitigar possíveis impactos urbanos.

A mudança no tempo ocorre em um período repentino de forte calor na divisa fluminense, onde os termômetros chegaram a registrar marcas extremas nos últimos dias. De acordo com os levantamentos, o deslocamento de núcleos de instabilidade e de uma frente fria pelo oceano começou a provocar as primeiras alterações práticas nas condições do tempo.

Há relatos apontando que já chove de forma leve em municípios do Noroeste Fluminense, indicando que a umidade começa a avançar de maneira gradual pelo interior da região. A recomendação é de que a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de sinalização durante as rajadas de vento.

Marcas elevadas

Embora haja alerta geral para casos de tempestades e tenha iniciado um volume de chuva forte em Campos, o dia segue abafado com máximas que ainda alcançam marcas elevadas; porém, o Inmet pontua que o calor perde força em relação aos dias anteriores no município e em quase todo o norte do estado.

Ainda sobre Campos, o dia começou com sol e muitas nuvens; a temperatura máxima prevista é de 35°C, com a umidade variando em torno de 54% e pancadas de chuva isoladas com trovoadas à noite. Já na região noroeste, a base é Itaperuna, com máxima de até 37°C a 38°C, com o dia predominando ensolarado e muito seco.

A conclusão é que a aproximação das instabilidades aumenta a nebulosidade até a madrugada, com previsão de pancadas de chuva severas e trovoadas concentradas. A meteorologia resume que a tendência é de que as temperaturas sofram um declínio acentuado nos próximos dias com a consolidação da frente fria.