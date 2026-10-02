Para facilitar os interessados, a Uenf divulga todos os detalhes e o local de inscrições em seu portal oficial - Foto Uenf/Divulgação

Para facilitar os interessados, a Uenf divulga todos os detalhes e o local de inscrições em seu portal oficial Foto Uenf/Divulgação

Publicado 02/10/2026 15:58

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de confirmar a abertura de três importantes processos seletivos, movimentando tanto a educação básica e técnica quanto a pós-graduação na região. Por meio do portal oficial, a instituição detalha os critérios.

O início das inscrições para o Colégio Universitário de Aplicação Antônio Sarlo - que oferece 145 vagas distribuídas entre o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio Técnico Integrado em Agropecuária para o ano letivo de 2027 - pode ser conferido na rede.

O ingresso de novos estudantes será integralmente definido por meio de um sorteio público baseado no resultado da Loteria Federal. Paralelamente, a universidade iniciou o prazo de inscrição para a Residência em Medicina Veterinária no Hospital Veterinário.

O programa reserva 14 vagas voltadas a profissionais recém-formados, cujas candidaturas podem ser formalizadas pelo e-mail residenciavet@uenf.br até o dia 30 de outubro de 2026, com seleção composta por prova escrita, entrevista e análise curricular.

Medicina Veterinária

No caso do Antônio Sarlo, as inscrições presenciais para veteranos ocorrem até 16 de outubro, enquanto para novos alunos externos o prazo online vai de 17 de outubro a 16 de novembro de 2026. Na Residência em Medicina Veterinária (pós-graduação lato sensu), as vagas estão divididas em dez áreas especializadas.

Entre elas estão relacionadas Anestesiologia, Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia e de Equinos, Diagnóstico por Imagem, Patologia, Reprodução de Grandes e Pequenos Animais, e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. A prova objetiva está marcada para 16 de novembro.

Já o Programa de Pós-Graduação em Clima e Energia (PPGC&E) mantém inscrições até 1º de novembro para o processo seletivo do Mestrado Profissional, com ingresso no primeiro semestre de 2027. São oferecidas 15 vagas distribuídas em Avaliação e Remediação de Impactos Ambientais (quatro vagas); Dinâmica do Clima e Eventos Extremos (cinco); e

Mudanças Climáticas e Energias Renováveis (seis).