Para facilitar os interessados, a Uenf divulga todos os detalhes e o local de inscrições em seu portal oficial Foto Uenf/Divulgação
Mudanças Climáticas e Energias Renováveis (seis).
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Para facilitar os interessados, a Uenf divulga todos os detalhes e o local de inscrições em seu portal oficial Foto Uenf/Divulgação
Uenf confirma três processos seletivos e abre inscrições
Um deles é para o Colégio Universitário de Aplicação Antônio Sarlo, que oferece 145 vagas para o Ensino Fundamental II e o Médio Técnico
8º BPM articula 568 policiais para ordem eleitoral domingo
Estratégia é montada para atender quatro cidades do Norte Fluminense, com planejamento que começa a ser desenvolvido sábado
Investida da PRF na BR-101 evita assalto e prende suspeitos
Ação faz parte de estratégia permanente para coibir infrações de trânsito e asfixiar a logística de crimes como o roubo de carga e de veículos
Força-tarefa busca manter proteção de margem do Paraíba
Ações conjuntas na descida da ponte Saturnino de Brito visam coibir invasões e transformar a margem do Rio Paraíba do Sul em área de convivência
Vigilância Sanitária apreende carga de manteiga e queijo
Ação aconteceu em conjunto com a Força Especial de Controle de Divisas; também foram apreendidos mel e goma de mandioca
Instabilidade deixa Norte e Noroeste em alerta amarelo
Instituto Nacional de Meteorologia chama atenção para tempestades, com chuvas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora
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