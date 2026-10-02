As obras provocam impactos diretos na mobilidade urbana e regional, gerando congestionamentos frequentes - Foto Arteris/Divulgação

As obras provocam impactos diretos na mobilidade urbana e regional, gerando congestionamentos frequentes Foto Arteris/Divulgação

Publicado 02/10/2026 17:50 | Atualizado 02/10/2026 18:05

As intervenções feitas pela concessionária Arteris Fluminense na BR-101, no norte do Estado do Rio de Janeiro, fazem com que motoristas que transitam pelo trecho tenham atenção redobrada. Em Campos dos Goytacazes, o foco principal das equipes está concentrado na execução de serviços de manutenção no pavimento.

Também é executada a aplicação de microrrevestimento asfáltico, cobrindo pontos intercalados ao longo de um extenso trecho que vai do km 0 ao km 118, em ambos os sentidos da rodovia. As ações visam garantir as condições de rolamento e a segurança viária a longo prazo.

Embora essenciais, os trabalhos têm causado impactos diretos na mobilidade urbana e regional, gerando transtornos relatados por quem trafega diariamente pelo trecho de Campos, como congestionamentos frequentes provocados por bloqueios temporários e eventuais operações em sistema de "pare e siga", exigindo paciência dos condutores.

Além do impacto imediato no tráfego, o cenário é agravado pela insatisfação das lideranças regionais com o recente reajuste na tarifa de pedágio. O descontentamento popular ganha força diante do fato de que grandes intervenções estruturais aguardadas para a área urbana não estão previstas para execução imediata.

Principais cobranças

As maiores cobranças são a duplicação do trecho entre Guarus e a Ponte General Dutra, a implantação de vias marginais e ciclovias, e a construção do contorno viário municipal. O governo de Campos e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) vêm pressionando a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária pela antecipação dessas benfeitorias.

O resumo do projeto macro estabelecido no contrato de concessão da Arteris Fluminense estipula um plano de investimentos direcionado à modernização técnica e ampliação dos 322 quilômetros da BR-101 que ligam a divisa do Espírito Santo ao município de Niterói.

No entanto, de acordo com o planejamento vigente, os projetos mais complexos voltados especificamente para a área urbana de Campos estão contratualmente desenhados para iniciar apenas a partir do oitavo ano do cronograma revisado. Esta definição de longo prazo é uma das principais geradoras de descontentamento.

Equilíbrio urgente

Por meio de posicionamento oficial divulgado em seus boletins e canais informativos, a empresa esclarece que o planejamento das atividades busca equilibrar as necessidades urgentes de manutenção preventiva com as grandes intervenções de engenharia.

A concessionária destaca que a programação é continuamente atualizada de forma a viabilizar as melhorias com o menor impacto possível na fluidez do tráfego, embora ressalte que alterações pontuais podem ocorrer em virtude de instabilidades climáticas.

Para mitigar os gargalos gerados pelas frentes de trabalho, a Arteris orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos, respeitarem rigorosamente as placas de sinalização e reduzirem a velocidade ao se aproximarem dos perímetros em manutenção. Os usuários da rodovia podem acompanhar o cronograma semanal detalhado acessando a plataforma oficial da Arteris.