A Polícia Militar está mobilizada e coordena um plano de policiamento especial para cobrir as seções eleitorais - Foto 8º BPM/Ilustração

A Polícia Militar está mobilizada e coordena um plano de policiamento especial para cobrir as seções eleitorais Foto 8º BPM/Ilustração

Publicado 03/10/2026 14:54

Com infraestrutura já organizada para as eleições deste domingo (4), os polos regionais do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro estão sob alerta de temporais. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) orienta os eleitores que o processo de votação ocorre das 8h às 17h e recomenda consultarem previamente o local e a seção através dos canais de autoatendimento do órgão, em caso de dúvidas.

Em municípios de grande extensão territorial e forte presença de estradas vicinais rurais, equipes de prontidão foram destacadas para assegurar a trafegabilidade e a integridade das seções em distritos mais afastados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anuncia que o estado do Rio estará sob alerta de Perigo Potencial para tempestades ao longo do dia.

Desde quinta-feira (1º) o suporte de um plano de policiamento especial está definido, coordenado pela Polícia Militar, para cobrir as seções eleitorais. Em Campos dos Goytacazes - maior colégio eleitoral da região e o sexto de todo o estado -, os técnicos da Justiça Eleitoral concluíram a carga, teste e lacração de 1.860 urnas eletrônicas.

O procedimento visa blindar os aparelhos contra adulterações até o início da votação. A logística estende-se com forte aparato de segurança pública por municípios vizinhos, incluindo São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana, garantindo o funcionamento de centenas de locais de votação.

Os cartórios eleitorais das diferentes zonas também estabeleceram redes de comunicação direta e distribuição de equipamentos sobressalentes, como baterias e geradores, fundamentais para assegurar a autonomia das urnas eletrônicas diante de eventuais quedas na rede elétrica regional.

Deslocamento planejado

Buscando facilitar o deslocamento dos cerca de 370 mil eleitores de Campos, o governo municipal, por intermédio do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), confirma que o transporte público operará com 100% da frota e será totalmente gratuito , devendo o cidadão consultar os horários oficiais de funcionamento nos canais do município.

O TRE reforça que, para exercer o direito ao voto com segurança e tranquilidade em meio ao panorama climático instável, os eleitores devem planejar o deslocamento preferencialmente nas primeiras horas da manhã, portando itens de proteção contra a chuva e praticando a direção defensiva nas estradas e vias molhadas.

Para votar, é indispensável apresentar um documento oficial de identidade com foto, como RG, CNH ou Passaporte. Quem já realizou o cadastramento biométrico também pode valer-se do aplicativo e-Título. O uso de celulares e dispositivos eletrônicos é estritamente proibido dentro da cabine de votação.

A exemplo de prática permitida em eleições anteriores, o eleitor está autorizado a levar a "colinha" em papel, com os números anotados na ordem exata de votação da urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República. No entanto, não é permitido deixar as anotações na cabine após votar.