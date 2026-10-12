Álvaro Oliveira diz que a determinação do prefeito Frederico Paes é manter o rigor na cobrança às empresas Foto Gomes/Reprodução
Governo Municipal aperta a fiscalização e exige transporte digno em Campos
Após flagrar atrasos e descumprimento de rotas, o IMTT autua consórcio e determina redução no tempo de espera nos bairros
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Riscos de doenças infecciosas geram alertas em escolas de Campos
Especialista chama a atenção que, após o ingresso em creches e escolas, é comum observar um aumento na frequência de gripes e conjuntivite.
Polícia de Campos caça homem que atacou enfermeira em praça pública
Caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no bairro Cidade Jardim; vítima de 26 anos também atuava como influenciadora
Gasolina cai em Campos, mas diesel e etanol ficam mais caros
Levantamento da ANP aponta gasolina comum a R$ 6,67 por litro entre 4 e 10 de outubro; preço do gás de cozinha permanece estável
Justiça cassa diploma de Bruno Pezão e impõe inelegibilidade por 8 anos
Decisão cita abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024; vereador pode recorrer e permanece no cargo até análise do colegiado
Campos une forças visando segurança com inteligência
Integração de secretarias, Guarda Civil, PM e Polícia Civil foca em operações conjuntas e asfixia financeira do mercado clandestino
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