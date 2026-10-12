Álvaro Oliveira diz que a determinação do prefeito Frederico Paes é manter o rigor na cobrança às empresas - Foto Gomes/Reprodução

Álvaro Oliveira diz que a determinação do prefeito Frederico Paes é manter o rigor na cobrança às empresas Foto Gomes/Reprodução

Publicado 12/10/2026 17:25

Respeito aos usuários do transporte público. Esta é a determinação do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, que orientou o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) a desenvolver uma grande ofensiva de fiscalização, principalmente nos bairros Parque Aurora, São Benedito, Parque Maciel e localidades adjacentes.

A operação especial já resultou na autuação do Consórcio Planície por supressão de horários e estabeleceu uma cobrança enérgica para que as empresas concessionárias ofereçam um atendimento digno, eficiente e regular aos cidadãos que dependem do sistema diariamente. A ação de campo ganhou peso com a presença do diretor de Fiscalização do órgão, Gilson Gomes.

O diretor acompanhou pessoalmente o trabalho das equipes técnicas e conversou diretamente com os passageiros nos pontos de embarque. Durante a vistoria, fiscais constataram gargalos críticos nos horários de pico, especialmente no início da manhã e no fim da tarde, períodos em que trabalhadores e estudantes enfrentam longas esperas.

Diante da realidade encontrada, o IMTT determinou que as empresas ajustem a frequência das frotas para que os intervalos entre as viagens fiquem restritos a um teto de 15 a 25 minutos nesses horários de maior demanda.

O presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, afirma que a punição aplicada ao Consórcio Planície serve como um alerta claro da municipalidade de que a negligência operacional não será tolerada. Ele destaca que o foco central da gestão do prefeito Frederico Paes é a defesa do cidadão e a garantia de que as obrigações contratuais sejam rigorosamente cumpridas pelas empresas de ônibus.

Atendimento digno

"Nosso compromisso é com a população. Estamos acompanhando de perto a operação do transporte coletivo e cobrando das empresas o cumprimento dos horários e das viagens programadas”, assinala o presidente enfatizando: “Quem depende do ônibus para trabalhar, estudar ou voltar para casa precisa de um serviço regular e eficiente”.

“Não vamos deixar de fiscalizar e cobrar as melhorias necessárias para garantir um atendimento digno aos passageiros", ratifica Oliveira, avaliando que o acompanhamento presencial da diretoria do IMTT nos bairros permitiu um diagnóstico preciso das dificuldades enfrentadas pela comunidade.

Segundo o presidente, as reclamações dos moradores serão transformadas em medidas administrativas imediatas: “Manteremos as equipes nas ruas por tempo indeterminado, monitorando o cumprimento das frotas com o objetivo de reduzir o tempo de espera e assegurar um transporte público pontual, seguro e adequado às necessidades da população”, assegura.