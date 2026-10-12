Roberta Lopes reagiu, se desvencilhou do agressor e já prestou depoimento na Delegacia da Mulher - Foto Redes Sociais/Reprodução

Roberta Lopes reagiu, se desvencilhou do agressor e já prestou depoimento na Delegacia da Mulher Foto Redes Sociais/Reprodução

Publicado 12/10/2026 13:01 | Atualizado 12/10/2026 14:16

A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes ainda não conseguiu identificar o homem que atacou a enfermeira e influenciadora digital Roberta Lopes Coutinho, no último sábado (10), em uma praça do bairro Cidade Jardim. Os agentes buscam câmeras de segurança nas imediações e trabalham com base nas declarações da vítima e de testemunhas.

A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, Juliana Oliveira, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso, mas, de acordo com as informações, está confirmado que o crime ocorreu por volta das 10h, no momento em que a jovem, de 26 anos, fazia uma pausa para descansar após um passeio de bicicleta.

Os primeiros relatos sobre o caso foram feitos pela própria vítima em suas redes sociais. Na delegacia, ela reafirmou que o agressor estava escondido dentro de uma casinha de cachorro instalada na praça e, ao notar a presença dela, saiu do esconderijo e a surpreendeu com um golpe conhecido como "gravata".

Sufocada, a vítima quase foi arrastada à força para uma área de mata mais isolada do local. Porém, a moça reagiu instintivamente desferindo golpes e arranhões contra o criminoso. "Comecei a bater nele, a machucar ele, lenhar com a unha", declarou a jovem, que conseguiu se desvencilhar do agressor e pedir socorro.

Percebendo a proximidade de outras pessoas, o homem fugiu em direção ao matagal. A Deam encaminhou a jovem para a realização do exame de corpo de delito para registrar as evidências físicas da agressão sofrida. Os agentes estão mobilizados para tentar capturar o momento da fuga e traçar o trajeto do suspeito.

Outras apurações

A equipe policial conduz outras investigações em campo para coletar testemunhos e identificar se o suspeito já vinha frequentando a área. De acordo com o relato de Roberta, o homem agiu sozinho e não demonstrou interesse em roubar seus pertences, o que direciona a linha de apuração para uma tentativa de violência de gênero ou crime correlato.

O caso ganhou repercussão e deixa apreensivas as mulheres que frequentam a região para lazer e atividades físicas. Moradores das proximidades afirmam que há movimento constante de viaturas da Polícia Militar no bairro, mas sugerem que sejam destacados guardas municipais para atuação permanente na praça.

O bairro Cidade Jardim está localizado próximo ao Parque Tarcísio Miranda. Trata-se de uma área planejada que conta com novos empreendimentos, como o Cidade Jardim Park, que integra áreas verdes, praças pet, quadras de areia e espaços de convivência. A praça possui entrada acessível para cadeirantes e balanços como área de lazer.