Roberta Lopes reagiu, se desvencilhou do agressor e já prestou depoimento na Delegacia da Mulher Foto Redes Sociais/Reprodução
Polícia de Campos caça homem que atacou enfermeira em praça pública
Caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no bairro Cidade Jardim; vítima de 26 anos também atuava como influenciadora
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Gasolina cai em Campos, mas diesel e etanol ficam mais caros
Levantamento da ANP aponta gasolina comum a R$ 6,67 por litro entre 4 e 10 de outubro; preço do gás de cozinha permanece estável
Justiça cassa diploma de Bruno Pezão e impõe inelegibilidade por 8 anos
Decisão cita abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024; vereador pode recorrer e permanece no cargo até análise do colegiado
Campos une forças visando segurança com inteligência
Integração de secretarias, Guarda Civil, PM e Polícia Civil foca em operações conjuntas e asfixia financeira do mercado clandestino
Comércio de Campos poderá abrir dia 12 e aposta nas vendas
Convenção Coletiva garante o funcionamento no feriado, e estratégia é dar fôlego à economia local, aproveitando a coincidência com o Dia das Crianças
Músicos da Guarda terão abono mensal em Campos
Lei garante a cada integrante da corporação musical uma gratificação de mais de R$ 2 mil para recompensar a rotina especial
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