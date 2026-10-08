Reitoria da Uenf diz que repudia qualquer ato de coação moral e física e que instaurou sindicância interna - Foto Uenf/Reprodução

Reitoria da Uenf diz que repudia qualquer ato de coação moral e física e que instaurou sindicância interna Foto Uenf/Reprodução

Publicado 08/10/2026 11:07

Uma série de ameaças direcionadas a estudantes da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) gera um clima de apreensão na instituição. O caso teve início em redes sociais e grupos fechados de mensagens, tornando-se objeto de uma investigação formal conduzida pela Polícia Civil, com apoio da própria administração universitária.

Não se tem clareza ainda sobre a motivação da prática criminosa. Segundo já está apurado, surgiram de forma anônima mensagens com teor violento, discursos de ódio e intimidações explícitas direcionadas a alunos de diferentes cursos, com destaque para lideranças de diretórios acadêmicos e coletivos estudantis.

Diante do pânico generalizado e do esvaziamento de algumas turmas devido ao medo, um comitê de crise foi instaurado para apurar a autoria e a extensão dos ataques virtuais e físicos em potencial. A Polícia Civil confirma que um inquérito foi instaurado para apurar crimes de ameaça, injúria e possível associação criminosa no ambiente digital.

Os investigadores já começaram a rastrear os endereços de IP e as contas de onde partiram as mensagens ameaçadoras. Algumas testemunhas e vítimas já foram intimadas a prestar depoimento para ajudar a traçar o perfil dos suspeitos, mantendo o sigilo necessário para o sucesso das investigações.

Cobrança de proteção

Representantes dos estudantes manifestam indignação com o ocorrido, cobrando celeridade e medidas efetivas de proteção. Segundo nota emitida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), os alunos se sentem vulneráveis e exigem o aprimoramento do monitoramento nos acessos da universidade.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) enfatiza que o ambiente acadêmico deve ser um espaço de debate livre e seguro, e não de intimidação. O clima na instituição permanece vigilante enquanto a comunidade acadêmica aguarda os desdobramentos periciais que possam identificar e punir legalmente os responsáveis pelas intimidações.

Em nota oficial (cuja íntegra é publicada a seguir), a reitoria da universidade repudia veementemente qualquer ato de violência ou coação moral e física e informa que instaurou uma sindicância interna para colaborar com as autoridades e verificar se há o envolvimento de membros do corpo discente ou docente.

Repúdio veemente

A manifestação é assinada pela reitora, Rosana Rodrigues, e pelo vice-reitor, Fabio Lopes Olivares: “A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro manifesta seu repúdio veemente a qualquer tipo de ameaça, intimidação ou violência direcionada a membros de nossa comunidade universitária.

Diante das recentes denúncias veiculadas na imprensa sobre ameaças dirigidas a estudantes e referências a atos de violência em nossas dependências, reiteramos que a UENF tem como pilares inegociáveis o respeito à pluralidade, à livre manifestação do pensamento, à convivência pacífica e à intransigente defesa da democracia.

A universidade pública é, por excelência, um espaço do debate de ideias, do conhecimento e da diversidade. Não serão toleradas, sob nenhuma hipótese, atitudes ou manifestações que atentem contra a integridade física e psicológica da coletividade, a segurança de nossas instalações e os princípios civilizatórios básicos que regem o Estado Democrático de Direito.

Informamos que a Reitoria, nos limites de sua competência, determinou rigorosa apuração dos fatos, garantindo a adoção de todas as medidas necessárias para resguardar a segurança de nossos estudantes, servidores, terceirizados e a comunidade que frequenta diariamente nosso campus”.