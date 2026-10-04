Wladimir comemorou junto ao eleitorado e confirmou proposta de lutar pelos interesses do interior fluminense - Foto Gomes/Reprodução

Wladimir comemorou junto ao eleitorado e confirmou proposta de lutar pelos interesses do interior fluminense Foto Gomes/Reprodução

Publicado 04/10/2026 22:56

O cenário político do Estado do Rio de Janeiro vive momentos de intensa movimentação com o encerramento das eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o Norte e o Noroeste Fluminense elegeram um deputado federal e três estaduais, com Wladimir Garotinho (PL) sendo o campeão de votos para a Câmara Federal.

Marcado por disputas acirradas e pela influência de lideranças locais, as regiões concentram suas atenções a partir de agora nos eleitos, a maioria dentro das projeções. O ex-prefeito de Campos dos Goytacazes foi eleito com 81.760 votos válidos. Caio Vianna (PSDB) e Delegada Madeleine (União Brasil) também estavam cotados, mas não se elegeram, obtendo,

respectivamente, 19.335 e 20.531 votos.

Para a Assembleia Legislativa (Alerj), o município reelegeu Bruno Dauaire (União Brasil), com 69.109 votos, e Carla Machado, com 39.207. O Norte/Noroeste reelegeu, ainda, Jair Bittencourt (PL) , 73.717. Para governador, Douglas Ruas liderou a votação em grande parte das cidades do interior norte e noroeste,

Marcas expressivas

As marcas do candidato foram expressivas acima de 60% em municípios como Italva (66,26%), Itaperuna (64,77%) e Varre-Sai (64,67%). Já Eduardo Paes (PSD) teve seus melhores desempenhos regionais em cidades como Laje do Muriaé (51,98%) e Miracema (49,51%), além de vantagem apertada em Porciúncula.

O quadro pré-eleitoral, marcado por campanhas acirradas com ataques e ofensas adotados por determinadas candidaturas (principalmente em Campos), desafiou autoridades a garantir a integridade do voto em meio a uma reconfiguração logística estratégica determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Diante do avanço e da pressão de grupos criminosos e facções que tentaram interferir na dinâmica eleitoral do interior fluminense, a Justiça Eleitoral precisou alterar dezenas de locais de votação em todo o estado. Porém, a dificuldade do eleitor para identificar o novo local foi mínima.

Proposta confirmada

Municípios como Campos, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna tiveram seções transferidas de bairros periféricos para zonas centrais e comerciais. A medida buscou proteger os mais de 200 mil eleitores afetados no estado, mitigando o risco de coerção territorial sobre o eleitorado dessas microrregiões.

Logo que teve a vitória confirmada, Wladimir comemorou junto com o eleitorado. Ele destacou que foi uma campanha difícil, mas bastante propositiva, focada em propostas de interesse público, e reafirmou o compromisso de se desdobrar em Brasília não apenas por Campos, mas por todo o interior do Estado do Rio de Janeiro.

