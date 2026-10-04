O movimento nos locais de votação é intenso desde a abertura das seções, enquanto nas ruas há muitos "santinhos" Foto Gomes/Reprodução

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Hélio Cordeiro
Um dos colégios eleitorais mais expressivos do interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes registra até agora um clima tranquilo nas eleições, dentro da estratégia montada pela Justiça Eleitoral. O dia começou movimentado e com forte adesão, o mesmo sendo constatado nos demais municípios do Norte e Noroeste Fluminense.
Logo nas primeiras horas da manhã, o panorama registrado foi de filas expressivas e movimentação intensa nas principais seções eleitorais. Ao contrário da calmaria e do silêncio que marcaram os dias anteriores de campanha nas ruas, os eleitores decidiram comparecer cedo para garantir o voto.
A mobilização inicial gerou tempo de espera em colégios tradicionais de Campos, forçando mesários a agilizarem o fluxo de atendimento. A fiscalização ambiental e eleitoral ganhou trabalho extra devido ao cenário visual das cidades: ruas e calçadas amanheceram cobertas por tapetes de "santinhos" no entorno dos locais de votação.
A prática contraria as vedações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e equipes de limpeza urbana foram acionadas em pontos críticos para remover os papéis, reduzindo os riscos de acidentes e poluição visual. No caso de Campos, os trabalhos foram mais intensos principalmente em redutos do centro da cidade e de Guarus.
Um fator que exigiu atenção redobrada dos eleitores na região foram as mudanças nos locais de votação coordenadas pelo TRE-RJ. Em Campos e em municípios vizinhos do Noroeste, como Itaperuna e São José de Ubá, dezenas de seções foram transferidas ou remanejadas.
Alerta reforçado
Em algumas das iniciativas, as mudanças ocorreram por questões estruturais e operacionais; em outras, sob critérios preventivos de segurança, para afastar os eleitores da influência geográfica de grupos criminosos organizados. A Justiça Eleitoral reforça o apelo para que a população consulte os canais oficiais antes de sair de casa para evitar deslocamentos equivocados.
A expectativa é de que, no período da tarde, o fluxo se normalize nas seções, enquanto as forças de segurança mantêm o policiamento ostensivo até o fechamento das urnas. Apesar dos alertas meteorológicos para temporais, não chove e não há sinais de que possa haver mudança climática até o encerramento das eleições, previsto para as 17h.
A estrutura logística e de segurança, fortemente mobilizada para assegurar a normalidade do processo eleitoral, funciona sem problemas. O esquema de transporte público gratuito em Campos opera nos eixos urbanos e nos distritos, e o policiamento e a fiscalização nas seções do Norte Fluminense foram reforçados pela Polícia Militar.