O movimento nos locais de votação é intenso desde a abertura das seções, enquanto nas ruas há muitos "santinhos" - Foto Gomes/Reprodução

O movimento nos locais de votação é intenso desde a abertura das seções, enquanto nas ruas há muitos "santinhos" Foto Gomes/Reprodução

Publicado 04/10/2026 12:54

Um dos colégios eleitorais mais expressivos do interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes registra até agora um clima tranquilo nas eleições, dentro da estratégia montada pela Justiça Eleitoral. O dia começou movimentado e com forte adesão, o mesmo sendo constatado nos demais municípios do Norte e Noroeste Fluminense.

Logo nas primeiras horas da manhã, o panorama registrado foi de filas expressivas e movimentação intensa nas principais seções eleitorais. Ao contrário da calmaria e do silêncio que marcaram os dias anteriores de campanha nas ruas, os eleitores decidiram comparecer cedo para garantir o voto.

A mobilização inicial gerou tempo de espera em colégios tradicionais de Campos, forçando mesários a agilizarem o fluxo de atendimento. A fiscalização ambiental e eleitoral ganhou trabalho extra devido ao cenário visual das cidades: ruas e calçadas amanheceram cobertas por tapetes de "santinhos" no entorno dos locais de votação.

A prática contraria as vedações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e equipes de limpeza urbana foram acionadas em pontos críticos para remover os papéis, reduzindo os riscos de acidentes e poluição visual. No caso de Campos, os trabalhos foram mais intensos principalmente em redutos do centro da cidade e de Guarus.

Um fator que exigiu atenção redobrada dos eleitores na região foram as mudanças nos locais de votação coordenadas pelo TRE-RJ. Em Campos e em municípios vizinhos do Noroeste, como Itaperuna e São José de Ubá, dezenas de seções foram transferidas ou remanejadas.

Alerta reforçado

Em algumas das iniciativas, as mudanças ocorreram por questões estruturais e operacionais; em outras, sob critérios preventivos de segurança, para afastar os eleitores da influência geográfica de grupos criminosos organizados. A Justiça Eleitoral reforça o apelo para que a população consulte os canais oficiais antes de sair de casa para evitar deslocamentos equivocados.

A expectativa é de que, no período da tarde, o fluxo se normalize nas seções, enquanto as forças de segurança mantêm o policiamento ostensivo até o fechamento das urnas. Apesar dos alertas meteorológicos para temporais, não chove e não há sinais de que possa haver mudança climática até o encerramento das eleições, previsto para as 17h.