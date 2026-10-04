Agentes da Guarda estão posicionados em pontos estratégicos para monitoramento na circulação viária - Foto GCM/Reprodução

Agentes da Guarda estão posicionados em pontos estratégicos para monitoramento na circulação viária Foto GCM/Reprodução

Publicado 04/10/2026 13:56

A tranquilidade e a fluidez do primeiro turno das Eleições 2026 em Campos dos Goytacazes (RJ) são garantidas com a participação do governo municipal, que colocou em prática uma megaoperação estratégica. O plano integrado envolve diretamente a Guarda Civil Municipal (GCM), o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) e as polícias Militar, Civil e Federal.

A estratégia é estruturada para um monitoramento rigoroso dos locais de votação, o fluxo de pedestres, a circulação viária e o transporte seguro das urnas eletrônicas até a apuração. Uma das principais medidas para incentivar a participação popular e facilitar o deslocamento dos cerca de 370 mil eleitores locais é a suspensão da cobrança da tarifa de ônibus.

Oficialmente, o passe livre no transporte público municipal vigora das 6h às 20h neste domingo (4), sob a coordenação do IMTT. Está determinado o município determinou o funcionamento de 100% da frota de ônibus, com intervalos de horários iguais ou superiores aos dias úteis para cobrir com eficácia os cerca de 200 colégios eleitorais da região.

Na retaguarda tecnológica, a Secretaria de Controle Operacional mantém agentes ativos por 24 horas consecutivas acompanhando toda a movimentação urbana. Utilizando as câmeras de alta definição do Centro de Controle Operacional (CCO), a Secretaria de Inteligência e Controle Operacional monitora o trânsito e aglomerações em tempo real.

Serviços de apoio

A orientação é que anormalidade e suspeita de crime eleitoral sejam imediatamente comunicadas às salas de operações da Polícia Militar e da Guarda Civil para intervenções pontuais imediatas. O ordenamento urbano e o cumprimento estrito das regras eleitorais também ganharam reforço especial nas calçadas.

O esquema definido tem a GCM executando serviços de apoio logístico e controle de tráfego em um perímetro de 100 metros de cada seção de votação, conforme determina a legislação eleitoral. Já agentes de fiscalização de Posturas da Secretaria de Segurança e Ordem Pública trabalham ativamente no entorno dos portões das escolas.

A atuação do órgão visa coibir rigidamente a comercialização de bebidas alcoólicas e afastar a atuação de vendedores ambulantes das proximidades imediatas dos acessos. Para que a logística do TRE/Campos ocorra tranquilo, ruas do entorno estão totalmente bloqueadas ao tráfego no sábado e só reabrem após o encerramento da apuração.