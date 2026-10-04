Agentes da Guarda estão posicionados em pontos estratégicos para monitoramento na circulação viária Foto GCM/Reprodução
Forças integradas e tarifa zero blindam pleito em Campos
Operação especial une inteligência e forte esquema de segurança para garantir a ordem no primeiro turno das eleições municipais
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Votação é marcada por filas na região Norte/Noroeste
Eleitores enfrentam espera nas primeiras horas da manhã e deparam-se com derrame de santinhos e mudanças em seções eleitorais
Norte/Noroeste sob alerta de temporais para as eleições
Justiça Eleitoral e municípios do interior do RJ mobilizam infraestrutura e geradores para garantir votação segura diante de previsão de tempestades
Demora em obras na BR-101 gera críticas e retenções
Intervenções no pavimento da rodovia na região de Campos estão redobrando as atenções dos motoristas e gerando descontentamentos
Uenf confirma três processos seletivos e abre inscrições
Um deles é para o Colégio Universitário de Aplicação Antônio Sarlo, que oferece 145 vagas para o Ensino Fundamental II e o Médio Técnico
8º BPM articula 568 policiais para ordem eleitoral domingo
Estratégia é montada para atender quatro cidades do Norte Fluminense, com planejamento que começa a ser desenvolvido sábado
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