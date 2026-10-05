Impulsionado por um desempenho expressivo nas urnas, o ex-prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, garantiu seu retorno à Câmara dos Deputados (onde exerceu mandato de 2019 a 2021), a partir de 2027. Campeão de votos no Norte/Noroeste Fluminense, somente no seu principal reduto eleitoral (Campos) obteve 55.456 votos.
O jornalista e publicitário Mauro Silva coordenou a campanha de Wladimir fora de Campos e avalia que o político se consagra como a grande força política do interior do estado do Rio de Janeiro: “Ao ser o mais votado das duas regiões e único eleito, ele demonstra forte capital político após ter renunciado ao cargo de prefeito para disputar o pleito legislativo”.
Silva realça que a expressiva votação reflete a aprovação popular da gestão municipal do ex-prefeito, marcada pela reorganização das contas públicas e pela entrega de importantes obras de infraestrutura regional. Admite ainda que a continuidade nas propostas pelo atual prefeito, Frederico Paes, também foi fundamental.
Na opinião do publicitário, a nova trajetória de Wladimir no Congresso Nacional gera grandes expectativas: “Principalmente porque a visão dele é regional, tendo Campos como polo, focada no desenvolvimento socioeconômico de áreas historicamente distantes das decisões da capital fluminense”.
Outro fator considerado bastante relevante por Silva é que Wladimir retorna a Brasília com uma bagagem considerável do executivo municipal, o que muda a dinâmica de sua atuação parlamentar. “Em seus pronunciamentos e agendas de campanha, ele destacou que sua principal meta será atuar como um interlocutor estratégico para o interior junto ao governo federal”, ratifica.
Resgate de canal
Também está no plano de ação do eleito para o novo mandato a captação ativa de emendas orçamentárias e investimentos robustos voltados para eixos cruciais da economia do interior, incluindo melhorias na malha rodoviária, projetos ferroviários e o fortalecimento do comércio local.
“O sucesso eleitoral de Wladimir significa o resgate de um canal de representação regional em Brasília”, assinala o publicitário, frisando: “A ausência de representatividade ativa na Câmara dos Deputados tem sido um obstáculo para o avanço de pautas complexas do Norte/Noroeste Fluminense”.
Frederico Paes reforça que o município de forma isolada não consegue arcar com todas as demandas populacionais, o que torna a eleição de Wladimir fundamental para destravar projetos estruturais pendentes e garantir a segurança orçamentária do município.
“Além de preencher esse vácuo de representatividade, a vitória de Wladimir impõe um novo equilíbrio de forças no cenário político estadual”, comenta Paes, acentuando que o interior do Rio necessita de lideranças consolidadas e capazes de assegurar voz ativa e recursos federais essenciais para o desenvolvimento da população fluminense.
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