Justificativa é que a atividade da banda exige rotina intensa de preparação técnica, ensaios constantes - Foto GCM/Divulgação

Justificativa é que a atividade da banda exige rotina intensa de preparação técnica, ensaios constantes Foto GCM/Divulgação

Publicado 08/10/2026 16:49

Com o propósito de fortalecer a cultura no município e valorizar servidores da segurança pública, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, garantiu um benefício mensal no valor de R$ 2.077,31 aos integrantes da Banda de Música da Guarda Civil Municipal (GCM).

A medida foi oficializada após a sanção da Lei nº 9.855/2026, de autoria do Executivo, publicada no suplemento do Diário Oficial. A Gratificação de Atividade Musical (GAM-GCM) será paga mensalmente e contempla os servidores efetivos da corporação formalmente designados para o grupo musical.

Segundo a nova legislação, o projeto respeita o limite simultâneo de até 20 beneficiários. A justificativa é que a participação na banda exige uma rotina intensa de preparação técnica, ensaios constantes e disponibilidade para apresentações fora da jornada regular.

“A atividade é desenvolvida intensamente, incluindo noites, sábados, domingos e feriados. O incentivo financeiro busca recompensar o regime especial de trabalho desses profissionais”, ressalta Frederico Paes.

O recebimento integral do valor está condicionado à assiduidade. O guarda municipal deve atingir uma frequência igual ou superior a 75% nos ensaios e exibições agendados, recebendo quantia proporcional caso fique abaixo desse percentual. Para os profissionais que já atuavam ativamente na banda, a transição e a designação ocorrem de forma automática.

Assiduidade e transição

Nesse caso, há a necessidade de comprovar a atuação por meio de escalas oficiais, ordens de serviço ou livros de presença. A Banda da GCM atua diretamente na representação cívica e na aproximação comunitária tanto na região da cidade quanto em bairros e distritos.

O cronograma é focado em projetos socioculturais, atos oficiais e solenidades promovidas ou apoiadas pela Prefeitura. “Mais do que um incremento financeiro, a iniciativa consolida a estrutura e as atividades estratégicas exercidas pela Banda de Música dentro da Guarda Civil Municipal de Campos”, comenta o prefeito.