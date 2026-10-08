Justificativa é que a atividade da banda exige rotina intensa de preparação técnica, ensaios constantes Foto GCM/Divulgação
Músicos da Guarda terão abono mensal em Campos
Lei garante a cada integrante da corporação musical uma gratificação de mais de R$ 2 mil para recompensar a rotina especial
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Ameaças anônimas deixam estudantes cautelosos na Uenf
Mensagens com teor violento, discursos de ódio e intimidações estariam sendo direcionadas a alunos de diferentes cursos; polícia investiga
Campos investe no Morro Itaóca como polo turístico verde
Com frentes de trabalho simultâneas, revitalização do mirante avança de forma integrada com a reforma histórica do Horto Municipal
Wladimir Garotinho consolida-se como grande força política
Único eleito para a Câmara Federal no Norte/Noroeste, ex-prefeito de Campos obteve 81.797 votos, dos quais 55.456 no município
Wladimir Garotinho é campeão de votos no Norte/Noroeste
Eleições nas duas regiões transcorreram dentro das expectativas, sendo eleitos três deputados estaduais e um federal
Forças integradas e tarifa zero blindam pleito em Campos
Operação especial une inteligência e forte esquema de segurança para garantir a ordem no primeiro turno das eleições municipais
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