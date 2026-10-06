Um dos trabalhos no Itaóca está concentrado na instalação de peças de madeira que compõem a nova base - Foto Secom/Divulgação

Um dos trabalhos no Itaóca está concentrado na instalação de peças de madeira que compõem a nova base Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/10/2026 12:01 | Atualizado 06/10/2026 12:01

Um dos principais cartões-postais e pontos turísticos de Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, o Morro do Itaóca está sendo revitalizado pelo governo municipal . O projeto está avaliado em R$ 1,99 milhão, com os trabalhos sendo desenvolvidos desde maio deste ano.

Trata-se de uma parceria estratégica com o governo do estado, voltada exclusivamente para reestruturar e modernizar a infraestrutura do mirante. A intervenção é considerada um marco para o desenvolvimento socioeconômico regional, uma vez que atrai ciclistas, caminhantes e praticantes de esportes de aventura de diversas partes do país.

O local é apontado como um dos melhores picos para a prática de voo livre do estado. Os trabalhos estão avançados, com as equipes priorizando a implantação de uma estrutura robusta na rampa de acesso e na recuperação integral do quiosque existente no topo do morro.

A concentração atual está na instalação de peças de madeira que compõem a nova base, além da execução de um guarda-corpo que combina madeira e perfis metálicos, elevando substancialmente as condições de segurança para os usuários. O quiosque passa por intervenções na estrutura, incluindo a substituição completa da cobertura.

Padrão de qualidade

O prefeito Frederico Paes acompanha de perto o andamento dos trabalhos. Ele destaca a importância de investir no padrão de qualidade técnica exigido para a valorização de todo o potencial turístico do espaço: “Com a consolidação desse novo complexo turístico estruturado, Campos se prepara para ingressar definitivamente no circuito esportivo nacional e internacional”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, um dos eixos do projeto global é a construção de uma nova rampa de voo livre com dimensões adequadas e oficiais para competições profissionais de parapente e asa-delta, além de um deck contemplativo para o público geral.

Outro ponto é a implantação de uma base de apoio com vestiários e banheiros a partir da reforma de uma edificação existente. Está projetada, ainda, a criação de uma área de convivência integrada ao quiosque principal. Todas as intervenções seguem rigorosos critérios, considerando que o Itaóca está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA).

Turismo sustentável

A secretaria reforça que a iniciativa assegura que a modernização ocorra em perfeita harmonia com a preservação dos recursos naturais locais. “A modernização do Morro do Itaóca faz parte de um plano macro de investimentos em turismo sustentável articulado pela administração municipal”, ratifica.

Outro investimento expressivo focado no incentivo ao turismo pontuado por Frederico Paes é a revitalização do Horto Municipal . Somados, os investimentos dos dois projetos atingem cerca de R$ 2,6 milhões. As obras no Horto focam na reforma da área administrativa.

Constam também a ampliação de espaços para recepção de visitantes, o redesenho paisagístico e a conservação botânica de sua reserva biológica: “Essa atuação em duas pontas cria um corredor de ecoturismo que interliga a biodiversidade urbana à preservação ambiental da serra, consolidando Campos como referência regional em infraestrutura de lazer e conservação de recursos naturais”.