Durante a reunião, foram avaliados o quadro de crimes em Campos e as estratégias integradas para reprimi-los. - Foto Secom/Divulgação

Durante a reunião, foram avaliados o quadro de crimes em Campos e as estratégias integradas para reprimi-los. Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/10/2026 15:06

O fortalecimento da segurança pública em Campos dos Goytacazes (RJ) está entre os desafios do prefeito Frederico Paes desde que assumiu o governo. Um desdobramento importante no alinhamento da estratégia aconteceu nesta quinta-feira (8), em reunião envolvendo secretários municipais e o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM)

O secretário de Segurança e Ordem Pública de Campos, Maxwell de Araújo, avalia que a iniciativa se destaca como um marco de eficiência na gestão municipal. Segundo ele, a ação demonstra que a segurança contemporânea não se faz de forma isolada, mas por meio da união de esforços e do compartilhamento de informações entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as forças policiais do Estado.

Na parte da manhã, Araújo repercutiu a pauta com o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Thiago da Silva Pinho, discutindo estratégias para aprimorar o patrulhamento preventivo e ostensivo no município. Foram abordadas as demandas mútuas para o planejamento de operações integradas.

O secretário resume que a integração visa entregar resultados rápidos e melhorar diretamente a qualidade de vida e a sensação de segurança da população. À tarde, as discussões ganharam um novo contorno, focando no combate a crimes patrimoniais crônicos e na inteligência investigativa.

Inquéritos robustos

Os impactos e o planejamento das próximas fases do programa municipal "Centro Mais Seguro" também constaram no cronograma. Uma comitiva formada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, pelo subsecretário da pasta, Edmar Ptak, e por Maxwell de Araújo tratou da pauta com o delegado titular da 134ª Delegacia de Polícia (DP), Carlos Augusto.

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, vereador Sub Jackson, acompanhou as agendas. O delegado Carlos Augusto informou que as prisões e apreensões efetuadas em flagrante pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) no Centro já estão subsidiando inquéritos policiais robustos.

Araújo enfatiza que o principal objetivo dessa cooperação é solucionar em definitivo os recorrentes roubos e furtos na área central, que têm como alvo principal os cabos elétricos e, mais recentemente, componentes de cobre de sistemas de gás e tubulações de água quente.

Sufoco financeiro

De acordo com Edmar Ptak, a delegacia e sua equipe de inteligência já estão mapeando os receptadores desse material ilegal: “Ao focar em quem compra o produto do crime, as autoridades buscam sufocar financeiramente o mercado clandestino que fomenta os delitos urbanos”, assinala.

O delegado se comprometeu a apresentar respostas concretas à sociedade em breve e elogiou a aproximação com o município, adiantando que a Polícia Civil preparará uma lista contendo as prioridades mais urgentes em termos de segurança pública para subsidiar as próximas ações da Prefeitura.

Na opinião de Araújo, a união estratégica entre a infraestrutura municipal e os órgãos de segurança estaduais projeta um desdobramento altamente eficaz para Campos: “Trata-se da transformação de patrulhamentos rotineiros em ações cirúrgicas baseadas em dados”.