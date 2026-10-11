Pesquisa da ANP aponta leve queda no preço médio da gasolina comum em Campos dos Goytacazes - Foto: Reprodução da Internet

Pesquisa da ANP aponta leve queda no preço médio da gasolina comum em Campos dos GoytacazesFoto: Reprodução da Internet

Publicado 11/10/2026 12:20

A gasolina comum terá um pequeno alívio no bolso dos motoristas de Campos dos Goytacazes, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Entre os dias 4 e 10 de outubro de 2026, o litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 6,67 no município, uma redução de 0,15% em relação à semana anterior, quando o preço médio chegou a R$ 6,68.

A queda, porém, não se repetiu em todos os combustíveis. O etanol hidratado e os dois tipos de diesel pesquisados registraram aumento, enquanto a gasolina aditivada ficou mais barata e o gás de cozinha manteve o mesmo preço médio.

O levantamento considerou os preços praticados em 12 postos de combustíveis de Campos e incluiu gasolina comum e aditivada, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo diesel comum e diesel S10.

Gasolina aditivada também registra queda

A gasolina aditivada apresentou redução de 0,29% no período. O litro passou de R$ 6,81 na semana anterior para R$ 6,79, em média. Apesar da baixa, o combustível continuou acima do preço médio da gasolina comum, que ficou em R$ 6,67.

Já o etanol hidratado seguiu na direção oposta. O preço médio subiu de R$ 4,81 para R$ 4,86 por litro, alta de 1,04% em uma semana.

Diesel sobe e gás de cozinha não tem alteração

Entre os combustíveis que ficaram mais caros, o óleo diesel comum passou de R$ 6,72 para R$ 6,76 por litro, aumento de 0,6%. O diesel S10 teve alta de 0,88% e chegou a R$ 6,90 por litro, ante R$ 6,84 na semana anterior.

O gás de cozinha, comercializado em botijões de 13 quilos, não apresentou variação no preço médio. O produto permaneceu em R$ 101,09 no período analisado.

Os números integram a pesquisa semanal da ANP, órgão do governo federal responsável pela regulação do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Os valores divulgados representam médias dos estabelecimentos consultados e podem variar de um posto para outro.