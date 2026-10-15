A escolha da nova Mesa Executiva do Legislativo aconteceu nessa quarta-feira, em clima de tranquilidade. - Foto: CMC/Divulgação

A escolha da nova Mesa Executiva do Legislativo aconteceu nessa quarta-feira, em clima de tranquilidade. Foto: CMC/Divulgação

Publicado 15/10/2026 13:47

Consenso e harmonia marcaram a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes (RJ), nessa quarta-feira (14). Por unanimidade, Silvinho Martins (MDB) foi eleito presidente; ele irá suceder a Fred Rangel (PP), que será o 1º vice na próxima gestão, com Nildo Cardoso (PL) como 2º vice. Completam a chapa Wainer Teixeira (PP) e Anderson de Matos (Republicanos), respectivamente 1º e 2º secretários.

A linha de gestão anunciada pelo novo presidente não será diferente da mantida pelo atual, desde quando assumiu: Martins antecipa que pautará sua atuação na máxima aproximação e diálogo contínuo entre o Legislativo e o Poder Executivo, garantindo uma participação mais ativa e decisiva dos parlamentares nas grandes decisões municipais.

O clima da eleição sacramentou o sucesso da estratégia pacificadora conduzida por Rangel. Em uma demonstração de forte articulação e unidade política, a chapa única governista obteve votação unânime, eliminando margens para dissidências internas e consolidando a harmonia no Palácio Nilo Peçanha.

Os novos membros eleitos tomam posse oficialmente no dia 1º de janeiro de 2027, iniciando o mandato para o biênio 2027-2028. A expectativa política na cidade é de ampla estabilidade e fluidez na aprovação de projetos, principalmente porque o prefeito Frederico Paes (MDB) mantém maioria absoluta na Casa.

Martins também é presidente municipal do partido do prefeito e representa uma vitória política estratégica expressiva do governo. A oposição já sinaliza que, pela natureza de Paes, o relacionamento por meio de um bloco governista unificado e pacificado será bem mais propositivo.

Expectativa em pauta

A composição geral da Câmara de Campos conta com 25 vereadores, cuja maioria absoluta - impulsionada pelo expressivo resultado eleitoral do prefeito Frederico Paes e seu grupo político - atua alinhada às pautas governistas. Legendas de forte inserção local, como o Progressistas (PP) e o próprio MDB, lideram o bloco situacionista.

A oposição ao governo opera de forma bastante reduzida. Entre as vozes que historicamente demarcam a oposição ou lideram frentes independentes, destacam-se nomes de expressão como Marquinho Bacellar (União), Rogério Matoso (SD), Maicon Cruz (PV), Dandinho de Rio Preto (União) e Thamires Rangel (PMB), que tradicionalmente concentram as críticas mais agudas às estratégias da prefeitura.

No entanto, com a adesão de antigos dissidentes à nova estratégia pacificadora de Fred Rangel, a oposição inicia o novo ciclo sem o fôlego numérico necessário para obstruir votações cruciais. Diante desse cenário de calmaria política, a pauta de votações para a próxima gestão deve avançar sem grandes sobressaltos.