As ações na região central da cidade são integradas e acontecem com agentes concentrados em pontos estratégicos Foto Gomes/Reprodução
Segurança reforçada tem reflexo positivo no Centro Histórico de Campos
Por meio do programa Centro + Seguro, já foram efetuadas mais de 50 prisões de delinquentes e apreendidas dezenas de armas brancas
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Atleta de Campos é trunfo do estado no 58º Internacional de Natação
Com mais de 350 medalhas na carreira, jovem atleta do Flamengo disputará as provas de 50m e 100m livre no maior torneio de base do país
Governo Municipal aperta a fiscalização e exige transporte digno em Campos
Após flagrar atrasos e descumprimento de rotas, o IMTT autua consórcio e determina redução no tempo de espera nos bairros
Riscos de doenças infecciosas geram alertas em escolas de Campos
Especialista chama a atenção que, após o ingresso em creches e escolas, é comum observar um aumento na frequência de gripes e conjuntivite.
Polícia de Campos caça homem que atacou enfermeira em praça pública
Caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no bairro Cidade Jardim; vítima de 26 anos também atuava como influenciadora
Gasolina cai em Campos, mas diesel e etanol ficam mais caros
Levantamento da ANP aponta gasolina comum a R$ 6,67 por litro entre 4 e 10 de outubro; preço do gás de cozinha permanece estável
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