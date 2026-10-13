As ações na região central da cidade são integradas e acontecem com agentes concentrados em pontos estratégicos - Foto Gomes/Reprodução

As ações na região central da cidade são integradas e acontecem com agentes concentrados em pontos estratégicos Foto Gomes/Reprodução

Publicado 13/10/2026 16:25

A dinâmica de segurança pública no centro histórico de Campos dos Goytacazes (RJ) passa por uma transformação positiva a partir das ações do Centro + Seguro, por iniciativa do prefeito Frederico Paes. O lançamento foi feito no dia primeiro de junho e tem o saldo de mais de 50 prisões em flagrante de delinquentes até o momento.

O programa integra diferentes forças de segurança e fiscalização com estratégia focada no patrulhamento preventivo e na rápida resposta a delitos na região central, devolvendo a sensação de ordem a comerciantes, trabalhadores e consumidores que circulam diariamente pela área. O grande diferencial da operação tem sido o foco na apreensão de armas brancas e materiais ilícitos.

De acordo com o balanço, através de abordagens sistemáticas e vistorias em pontos estratégicos do quadrilátero central, as equipes conseguiram retirar das ruas dezenas de facas, canivetes e outros objetos perfurocortantes que frequentemente eram utilizados em pequenos assaltos ou em conflitos urbanos.

No desdobramento das ações, fórmula corrigida: foram apreendidas drogas e recuperados produtos furtados, enfraquecendo a criminalidade de oportunidade que historicamente afetava o comércio local. A coordenação é unificada entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e agentes de postura, criando um cinturão de vigilância.

As ações acontecem tanto a pé quanto com auxílio de viaturas e monitoramento por câmeras. Os resultados apontam que a redução dos índices criminais estimula o fluxo de pedestres e protege o patrimônio das empresas. De acordo com autoridades envolvidas, o desafio agora se volta para a manutenção contínua desse ritmo operacional e para a expansão das diretrizes do programa para outras manchas criminais do município.

Estratégia integrada

O projeto atua simultaneamente em segurança, monitoramento, revitalização urbana, desenvolvimento econômico e proteção social. O patrulhamento é contínuo, com reforço da Guarda Civil atuando ininterruptamente. Reforçando o quadro, há melhorias na iluminação pública, limpeza urbana, fiscalização em conjunto com a Polícia Civil e abordagens sociais.

No trabalho de proteção social e saúde, é feito o atendimento a pessoas em situação de rua por meio de equipes de assistência social e do Consultório na Rua, vinculado à Secretaria de Saúde. O programa conta com 18 agentes da Guarda Civil atuando de forma fixa na região central.

O patrulhamento é complementado por três viaturas no período noturno, duas motocicletas durante o dia e uma base de apoio com van disponível permanentemente. No geral, a integração reúne agentes da Guarda, Grupamento de Proteção Social (GPS), além de equipes médicas, psicólogos, assistentes sociais e órgãos de fiscalização.