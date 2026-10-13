Nicole Thuin busca consolidar de vez seu nome na elite da nova geração de nadadores brasileiros em Mococa - Foto Assessoria;Divulgação

Nicole Thuin busca consolidar de vez seu nome na elite da nova geração de nadadores brasileiros em MococaFoto Assessoria;Divulgação

Publicado 13/10/2026 15:03 | Atualizado 13/10/2026 15:30

A nadadora Nicole de Thuin, de 16 anos, é considerada um dos principais trunfos da Seleção de Natação do Rio de Janeiro para o 58º Campeonato Internacional Infantojuvenil de Natação - Troféu Chico Piscina. As disputas começam nesta terça-feira (13), em Mococa, São Paulo, e vão até quinta-feira (15).

Embora seja atleta do Flamengo, Nicole é de Campos dos Goytacazes e se destaca como uma colecionadora de medalhas conquistadas entre bronze, prata e ouro. Ela embarcou no domingo (11) compondo a delegação carioca, e a expectativa é que se sobressaia ainda mais no ranking, contribuindo para o sucesso do estado fluminense na disputa.

O 58º Troféu Chico Piscina é organizado pela Federação Aquática Paulista com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Considerado o maior torneio de natação de base do país, o evento atrai promessas de várias seleções estaduais e de países da América do Sul à piscina da Associação Esportiva Mocoquense.

Nicole competirá com foco total nas provas de 50 e 100 metros livre, além dos revezamentos, ostentando um retrospecto altamente favorável. Na edição do ano passado, a atleta subiu ao pódio duas vezes, garantindo medalhas de prata nos revezamentos 4x100 livre e 4x100 medley. Ela carrega em seu sobrenome um legado vitorioso e inspiração direta dentro de casa.

A nadadora é filha de Raphael Thuin, ex-atleta consagrado da Seleção Brasileira de Natação e do Flamengo, amplamente reconhecido por ter conquistado o título de tetracampeão mundial nas provas de velocidade no circuito máster. Seguindo à risca as braçadas do pai, ela cresceu em um ambiente inteiramente moldado pelo esporte.

Coleção de conquistas

Na avaliação do treinador da nadadora, Jacy Salles, a herança familiar da jovem se reflete na maturidade em competições de grande porte e na impressionante coleção de conquistas que vem acumulando desde as categorias iniciais: “Apesar do DNA de campeã, o sucesso de Nicole é fruto de uma rotina de trabalho incansável”, comenta.

Segundo Salles, a nadadora campista mantém uma rotina intensa, com seis dias de treinos por semana, divididos em três horas diárias de atividades rigorosas: “Sua preparação se divide entre as piscinas do Clube Saldanha da Gama (onde funciona o Polo Avançado do Flamengo) e do Instituto Federal Fluminense (IFF-Centro), em Campos”.

O treinador observa que a dedicação já transformou Nicole em uma das realidades mais empolgantes da natação de base do Brasil: “Ela acumula mais de 350 medalhas na carreira, incluindo múltiplos títulos estaduais, medalhas internacionais nos Jogos Sul-Americanos Escolares na Colômbia e o título de campeã brasileira juvenil nos 100 metros livre”.

Otimista e confiante no potencial da atleta, Salles acredita que, agora mais experiente e figurando entre as principais velocistas de sua categoria, Nicole conseguirá, na competição em Mococa, honrar a tradição da família e consolidar de vez seu nome na elite da nova geração de nadadores brasileiros.