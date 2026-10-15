Frederico Paes e Paulo Hirano comemoram mais um avanço na Saúde e defendem atendimento-referência - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes e Paulo Hirano comemoram mais um avanço na Saúde e defendem atendimento-referência Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 15/10/2026 19:08

Impulsionado por um pacote de investimentos do governo municipal desde 2021, embora a gestão reconheça que ainda não é o ponto ideal, Campos dos Goytacazes (RJ) vive um momento de virada histórica na saúde pública. A nova Policlínica da Criança, inaugurada nesta quinta-feira (15) pelo prefeito Frederico Paes, é mais uma marca significativa.



Frederico ratifica que a unidade sempre foi referência e continuará oferecendo atendimento em diversas áreas, como genética, neurologia, psicologia, endocrinologia, cardiopediatria, odontologia e fonoaudiologia: “O espaço também contará com atendimento específico para adolescentes grávidas, com apoio psicológico e social, além da retomada do serviço de imunização”. Segundo o prefeito, o objetivo estratégico do governo é transformar Campos na maior referência em assistência médica do interior do estado. A Policlínica passa a funcionar no tradicional e totalmente reformado prédio da antiga Associação de Proteção à Infância de Campos (Apic), que no passado também abrigou o Centro de Referência e Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA II). Frederico ratifica que a unidade sempre foi referência e continuará oferecendo atendimento em diversas áreas, como genética, neurologia, psicologia, endocrinologia, cardiopediatria, odontologia e fonoaudiologia: “O espaço também contará com atendimento específico para adolescentes grávidas, com apoio psicológico e social, além da retomada do serviço de imunização”.

A ampliação e o aprimoramento da estrutura são outros destaques citados: “Aumentamos a quantidade de atendimentos clínicos e tratamentos oferecidos e garantimos um serviço odontológico de qualidade. Mais importante ainda, manteremos a excelência no atendimento, que sempre foi uma característica deste espaço. Meus filhos foram atendidos aqui, e reforço sua importância como referência para a população”.

“O atendimento deve ser de qualidade desde a entrada e a recepção até o atendimento médico. Esse tratamento precisa ser estendido a todos os setores da Prefeitura, não apenas à área da saúde”, propõe o prefeito, ressaltando que a inauguração simboliza o resgate de um patrimônio histórico da cidade, agora totalmente reestruturado.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, reforça que a transformação do espaço foi completa. O trabalho foi conduzido pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade, com as intervenções físicas criando praticamente um novo prédio a partir de quase 900 metros quadrados de área construída.

Polo humanizado

Durante o período de obras, os atendimentos do CRTCA II vinham ocorrendo de forma provisória na Rua Cláudio Borges, no Centro: “Com a conclusão dos trabalhos, os pacientes e profissionais retornam a um polo unificado, moderno e humanizado”, pontua Hirano, celebrando que a nova unidade representa um avanço expressivo na abrangência da assistência à infância e à adolescência.

O subsecretário de Infraestrutura e Operações da Saúde, Genil Alves, explica que a intervenção foi complexa e cuidadosa, garantindo a revisão elétrica e hidráulica e a criação de novas salas, sem apagar a memória da saúde pediátrica da estrutura original: “A nova Policlínica eleva significativamente a capacidade de atendimento do município”, observa.

A unidade está projetada para realizar entre quatro mil e cinco mil consultas mensais. O ambiente foi planejado para oferecer acolhimento e dignidade, contando agora com 18 consultórios, fraldário, dois consultórios odontológicos totalmente equipados e o retorno do setor de vacinação para facilitar a rotina das famílias.

“Pensando no bem-estar do público-alvo, a fachada do prédio ganhou um playground humanizado”, assinala a assistente administrativa Ana Carolina da Silva, que representou a diretora da unidade, Viviane Machado Lessa. Ela avalia que a centralização dos serviços evita a dispersão de pacientes por outras unidades e garante um espaço adequado e moderno para

toda a população.

Suporte imediato

A Policlínica atua exclusivamente no atendimento ambulatorial de especialidades, diferenciando-se da Clínica da Criança, em Guarus , que continua focada nas urgências e emergências. Para acessar o serviço, o paciente deve passar primeiro por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que fará o encaminhamento via sistema do Núcleo de Controle e Avaliação.

Para Paulo Hirano, o corpo profissional da unidade reflete o peso do investimento na qualidade da medicina pública local: “A Policlínica conta com um quadro robusto que reúne pediatras clínicos, cardiopediatras, gastropediatras, endocrinologistas pediátricos, otorrinolaringologistas, alergistas, dermatologistas, geneticistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e equipes de odontologia”.

O secretário acrescenta que, além do portfólio de especialidades tradicionais, o prédio consolida serviços de alta relevância social, como o Centro de Referência em Anomalias Congênitas da Face (CRACF), dedicado ao tratamento de crianças com fissura labiopalatina: “Este centro opera de forma direta por busca ativa em maternidades como o Hospital Plantadores de Cana (HPC), prestando suporte imediato às famílias desde o nascimento”.

Outro fator importante apontado é que a Policlínica também se destaca como o único polo de Campos a oferecer pré-natal especializado e acolhimento físico e emocional para gestantes adolescentes até os 17 anos, consolidando a rede de saúde de Campos como um modelo moderno, integrado e humano de assistência pública.