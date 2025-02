As autoridades se reuniram no Fórum de Quissamã e definiram todos os pontos em conjunto - Foto Divulgação

As autoridades se reuniram no Fórum de Quissamã e definiram todos os pontos em conjunto Foto Divulgação

Publicado 14/02/2025 18:45

Carapebus – Na contagem regressiva para a abertura do carnaval (primeiro de março), o governo de Carapebus (RJ) articula o sistema de segurança para o período. As ações são definidas em conjunto com Quissamã.

Na última quarta-feira (12), autoridades policiais, da administração e do judiciário dos dois municípios se reuniram, no Fórum de Quissamã, para definir a estratégia. Ficou acertado que o horário de encerramento das festividades durante os quatro dias de folia será às 2h, não sendo permitidos som ao vivo, caixas de som na avenida, veículos e em residências.

Estarão proibidas ainda utilizações de aparelhos sonoros em barracas ou comércios; som automotivo ligado durante o período das festividades; caixa de som, no local do evento, por parte de qualquer cidadão; além da venda de bebidas alcoólicas por comerciante e ambulante do local do evento depois das 2h30.

O secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus, Luiz Aladoga, adianta que todo efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio dos cães do Departamento de Operações com Cães (DOC), e em parceria com a Polícia Militar, atuará no reforço da segurança na Avenida Getúlio Vargas (Praça Frei Balthasar, centro), local das festividades, e no balneário da Praia de Carapebus.

Aladoga destaca que a proposta é garantir um carnaval tranqüilo, tanto na avenida central, quanto na praia e Lagoa de Carapebus. “Estaremos atuando 24 horas durante os quatro dias do carnaval, para garantir a tranqüilidade da população e de quem estiver visitando o município”, assegura o secretário.

As demandas foram definidas pelo promotor de justiça de Quissamã e Carapebus, Ismael Augusto Sirieiro Monteiro; Subcomandante da 5ª Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar, tenente César Gonçalves de Carvalho; delegado da 130ª DP de Quissamã, Raul Morgado; secretário de Segurança de Quissamã, Paulo Vitor Arquejada; secretárias de Cultura Kitiely Paula Nunes (Quissamã) e o secretário de Cultura de Carapebus, Gabriel França de Souza.