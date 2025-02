O torneio foi marcado por lances emocionantes, envolvendo atletas de idades entre quatro e 70 anos - Foto Kaná Manhães/Divulgação

O torneio foi marcado por lances emocionantes, envolvendo atletas de idades entre quatro e 70 anos Foto Kaná Manhães/Divulgação

Publicado 17/02/2025 20:45

Carapebus - José Aldo (campeão mundial peso-pena do UFC) e Léo Santos (sete vezes campeão mundial de MMA) prestigiaram, no final da semana, o Torneio de Jiu-Jitsu, na Lagoa de Carapebus, reunindo competidores do município e de

O evento aconteceu sábado (15), promovido pelo governo de Carapebus, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com a participação de atletas (homens e mulheres) na faixa etária dos quatro aos 31 anos. José Aldo estimulou aos atletas que continuem se dedicando ao Jiu-Jitsu.

“Estou muito feliz em estar aqui hoje, conhecendo Carapebus e a lagoa. Parabenizo a prefeitura pelo evento”, comentou o campeão ressaltando: “Me entusiasma ver esses atletas aqui no tatame, competindo. O esporte muda vidas. Hoje eu sou quem eu sou, graças ao jiu-jitsu e ao esporte”.

Também presente, o deputado federal Carlos Jordy falou da satisfação de estar prestigiando o torneio: “É uma honra. Vamos fazer com que Carapebus seja de fato um município valoroso e que todos reconheçam isso”. Léo Santos também se manifestou, pontuando a importância do torneio, como incentivo às crianças e adultos.

“Isso muda a vida. Assim como mudou a minha, a de vocês também será, tenho certeza. Todos vocês estão no caminho certo, não somente para se tornarem campeões, mas principalmente cidadãos de bem”, assinalou Santos, cuja avaliação foi endossada pelo organizador, João Pedro Barbosa.

“Conseguimos, neste ano, aumentar o número de atletas competidores, reunindo crianças até adultos com mais de 70 anos, além de crianças com espectro autista”. Barbosa observou que todos competiram no mesmo espaço: “Trouxemos a diversidade para dentro do tatame, mostrando que todos nós somos iguais. O jiu-jitsu é um esporte que vem crescendo a cada dia”.