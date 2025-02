A cadeira permite que pessoas com mobilidade reduzida possam aproveitar as praias e lagos - Foto Kaná Manhães/Divulgação

A cadeira permite que pessoas com mobilidade reduzida possam aproveitar as praias e lagos Foto Kaná Manhães/Divulgação

Publicado 25/02/2025 18:24 | Atualizado 25/02/2025 20:04

Carapebus - Oferecer acessibilidade aos cadeirantes durante a temporada de verão no Balneário da Praia de Carapebus (RJ) é a proposta da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em parceria com a empresa Anjos do Mar, ao disponibilizar cadeiras anfíbias para que todos possam aproveitar um banho na lagoa local.

O administrador da Anjos do Mar, Sérgio Batista de Azevedo, explica que a empresa oferece o serviço também em praias de outros municípios. “Assim que a atuação dos guarda-vidas foi iniciada, observamos a freqüência, na lagoa Carapebus, de pessoas portadoras de deficiência e que não conseguiam tomar banho no local”.

De acordo com o secretário Luiz Aladoga, a iniciativa foi implantada, depois de uma reunião com o prefeito Bernard Tavares. “Com certeza, todo público cadeirante está sendo atendido com muita segurança, por meio dos guarda-vidas e da cadeira anfíbia, para que todos possam usufruir da lagoa. O prefeito rapidamente aprovou esta importante iniciativa, provando que a administração pública também é oferecer inclusão social”.

Sérgio Batista avalia que a cadeira anfíbia foi disponibilizada pela primeira vez e está sendo um sucesso: “Hoje, temos uma cadeira anfíbia à disposição; mas, dependendo do público, podemos implantar até três. Além disso, temos uma tenda de apoio e um compensado, para que a cadeira possa chegar com mais facilidade na água, além dos guarda-vidas que dão todo suporte e garantem a segurança dos usuários”.

CARACTERÍSTICAS - O empresário explica que a cadeira anfíbia permite que pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência entrem no mar. “É feita de materiais resistentes à água, como alumínio, aço inox e plástico; possui pneus grandes com ar comprimido, que funcionam como bóias”.

As cadeiras também têm rodas mais largas do que as tradicionais para tracionar na areia: “Permitem que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam aproveitar as praias; tornam o acesso ao mar mais seguro e confortável; aumentam a acessibilidade; é necessária a presença de outra pessoa para empurrá-las”, acrescenta o empresário.

Concluindo, Sérgio Batista pontua que “outras características principais são: não são projetadas para fazer curvas; em dias chuvosos, o serviço pode ficar suspenso; deve ser utilizada com supervisão de um profissional qualificado; e o acompanhante deve manter contato visual e verbal permanente com o usuário”.