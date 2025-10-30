MPRJ informou que busca assegurar a efetividade de sistema e o correto funcionamento do prontuário do cidadão Foto Divulgação
Ministério Público fiscaliza prontuário eletrônico adotado por município
Procedimento administrativo foi anunciado segunda-feira, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Macaé
Atenção à saúde da mulher é priorizada em Carapebus com foco preventivo
Bem-estar das mulheres tem preocupação refletida por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da campanha Outubro Rosa
Governo municipal capacita equipe da saúde responsável pelo e-Gestor APS
Sistema implantado na atenção primária centraliza informações estratégicas em uma plataforma digital moderna e de fácil acesso
Gestão em saúde da rede municipal está sendo reconhecida como referência
Sistema de Carapebus se firma como modelo regional ; representantes de Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena elogiam estrutura
"Energia para Ler" abre 5ª temporada dia 12 e contempla 10 municípios
Festival Literário tem apoio do governo do estado do Rio e já percorreu mais de 30 cidades fluminenses
Educação municipal consolida as ações visando fortalecer aprendizagem
Alinhamento de equipes e uso estratégico de avaliações para aprimorar ensino estão entre os eixos definidos
