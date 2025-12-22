Ações são realizadas, de forma regular, na Praça Cordeiro, estimulando movimento, alegria e pertencimento - Foto Divulgação

Ações são realizadas, de forma regular, na Praça Cordeiro, estimulando movimento, alegria e pertencimento Foto Divulgação

Publicado 22/12/2025 12:25 | Atualizado 22/12/2025 12:25

Carapebus – Com proposta de incentivar hábitos saudáveis na terceira idade, mostrando que cada passo, por menor que pareça, faz diferença no corpo e na mente, o governo de Carapebus (RJ) desenvolve o Projeto Vivendo com Saúde. A iniciativa vem mudando rotinas e histórias no município, envolvendo mais de 70 idosos.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o projeto proporciona cuidado especial, acolhimento interatividade, com várias ações visando o fortalecimento dos vínculos sociais. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, as ações são realizadas, de forma regular. na Praça Octacílio Antônio de Souza, a Praça Cordeiro.

“O contato frequente, os exercícios orientados e a convivência coletiva refletem diretamente na melhora do condicionamento físico, da mobilidade e da autoestima dos participantes, que passaram a encarar o dia a dia com mais autonomia e confiança”, avalia realçando que, no último dia 17, houve um encontro marcado por confraternização e sentimento de conquista.

“Mais do que uma celebração, o momento simbolizou a constância de quem escolheu não parar, mesmo diante dos desafios do envelhecimento”, comenta observando que é visível a mudança na qualidade de vida dos participantes. A gente percebe no movimento de cada um e, principalmente, na forma como eles se relacionam, se apoiam e se motivam”.

Na opinião de Queiroz, Vivendo com Saúde eleva a saúde física e mental de muitos idosos: “Nada disso seria possível sem a sensibilidade do prefeito Bernard Tavares, que acreditou em um programa que realmente transforma vidas. O projeto mostra que investir em prevenção, cuidado e convivência é investir em dignidade e bem-estar”.