Ações são realizadas, de forma regular, na Praça Cordeiro, estimulando movimento, alegria e pertencimento Foto Divulgação
Vivendo com Saúde fortalece autoestima da terceira idade em Carapebus
Projeto do governo municipal é consolidado como um dos mais representativos da promoção da saúde do idoso
Festival Energia para Ler é valorizado por talentos culturais de Carapebus
Cidade é a 45ª do estado do Rio a ser contemplada; será a partir desta quarta-feira, até sexta, na Praça Frei Baltazar
Ministério Público fiscaliza prontuário eletrônico adotado por município
Procedimento administrativo foi anunciado segunda-feira, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Macaé
Atenção à saúde da mulher é priorizada em Carapebus com foco preventivo
Bem-estar das mulheres tem preocupação refletida por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da campanha Outubro Rosa
Governo municipal capacita equipe da saúde responsável pelo e-Gestor APS
Sistema implantado na atenção primária centraliza informações estratégicas em uma plataforma digital moderna e de fácil acesso
Gestão em saúde da rede municipal está sendo reconhecida como referência
Sistema de Carapebus se firma como modelo regional ; representantes de Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena elogiam estrutura
