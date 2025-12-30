Durante vistoria técnica nesta terça-feira, foram conferidos os últimos detalhes da estrutura e a logística de atuação - Foto Divulgação

Durante vistoria técnica nesta terça-feira, foram conferidos os últimos detalhes da estrutura e a logística de atuação Foto Divulgação

Carapebus – Virada de ano com segurança, tranquilidade, descontração e alegria. Esta é a proposta do governo de Carapebus para o Réveillon, com estrutura montada no Balneário da Praia de mesmo nome da cidade.

Uma tenda da Secretaria de Saúde funcionará durante a noite desta quarta-feira (31), oferecendo atendimento ágil e humanizado ao público que participará da celebração. O secretário Marcelo Queiroz resume que contará com ambulância, equipe médica e profissionais capacitados para a realização de primeiros socorros.

“O objetivo é assegurar tranquilidade e assistência imediata em caso de necessidade”, frisa o secretário. Ele vistoriou o local, na manhã desta terça-feira (30), acompanhado do diretor administrativo do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves.

Além de equipamentos e ambulância, foi conferida a logística de atendimento junto às equipes. Houve, ainda, reunião com o secretário de Turismo, Raimundo Luna, visando garantir um evento seguro, organizado e bem estruturado.

“O trabalho conjunto evidencia o planejamento, o cuidado e o comprometimento da gestão em assegurar uma celebração com responsabilidade, proteção e bem-estar”, enfatiza Queiroz ratificando que a preocupação do governo e garantir uma virada de ano tranquila.