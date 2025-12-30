Durante vistoria técnica nesta terça-feira, foram conferidos os últimos detalhes da estrutura e a logística de atuação Foto Divulgação
Estrutura municipal para Réveillon está definida com Tenda da Saúde na praia
Estrutura está montada no Balneário da Praia de Carapebus, para atendimento ágil e humanizado a quem participar da celebração
Vivendo com Saúde fortalece autoestima da terceira idade em Carapebus
Projeto do governo municipal é consolidado como um dos mais representativos da promoção da saúde do idoso
Festival Energia para Ler é valorizado por talentos culturais de Carapebus
Cidade é a 45ª do estado do Rio a ser contemplada; será a partir desta quarta-feira, até sexta, na Praça Frei Baltazar
Ministério Público fiscaliza prontuário eletrônico adotado por município
Procedimento administrativo foi anunciado segunda-feira, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Macaé
Atenção à saúde da mulher é priorizada em Carapebus com foco preventivo
Bem-estar das mulheres tem preocupação refletida por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da campanha Outubro Rosa
Governo municipal capacita equipe da saúde responsável pelo e-Gestor APS
Sistema implantado na atenção primária centraliza informações estratégicas em uma plataforma digital moderna e de fácil acesso
