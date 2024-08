César Ladeira já foi prefeito do município por dois mandatos - Foto: Reprodução

César Ladeira já foi prefeito do município por dois mandatosFoto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 12:00 | Atualizado 31/08/2024 12:00

Carmo - A Justiça impugnou, nesta sexta-feira (30), o registro de candidatura do ex-prefeito de Carmo, Paulo Cesar Gonçalves Ladeira, à prefeitura do município. O pedido partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE) e apontou que o candidato está inelegível com base em irregularidades em gestões públicas anteriores, condenações por improbidade administrativa e outras situações.

Em sua decisão, a Juíza Eleitoral da 102ª Zona Eleitoral de Carmo, Beatriz Torres de Oliveira, aponta que, em sua vida pública, Ladeira adotou posturas que atentam diretamente contra direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, como o direito à educação e à seguridade social. "A jurisprudência consolidada do TSE e o entendimento da Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) não deixam dúvidas de que tais irregularidades revelam dolo e má-fé na condução da coisa pública. As condutas descritas nos autos revelam uma postura reiterada de desrespeito às normas que regem a gestão pública, com impacto direto no erário e na confiança que a população deve depositar em seus representantes", diz trecho da decisão.



Em resposta à Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC), a juíza decidiu pela impugnação do registro de candidatura apontando que Paulo Cesar Gonçalves tem demonstrado uma conduta contínua e reiterada de desrespeito às normas que regem o processo eleitoral.



"O impugnado tem sido alvo de múltiplas representações eleitorais por descumprimento das regras e vedações impostas durante o período eleitoral, o que tem gerado um grave tumulto no sistema eleitoral do município de Carmo. Essa postura irresponsável e desrespeitosa culminou em diversas condenações, inclusive por disseminação de Fake News, o que não só compromete a integridade do processo eleitoral, mas também revela uma atitude de completo desprezo pelos princípios que norteiam o processo democrático. Tal comportamento reforça a conclusão de que o impugnado não possui a idoneidade necessária para disputar um cargo público, tornando ainda mais imperiosa a decisão de indeferir o registro de sua candidatura.

Após a decisão, César se posicionou a respeito da decisão: "A gente não esperava outra ação da juíza local, porque tem sido assim: uma guerra constante da gente que quer o bem da cidade contra essa atual administração. Continuo mais candidato do que nunca. Contra a Rio+, contra essa saúde ruim, essa educação de má qualidade. A gente precisa melhorar a nossa vida e a vida do nosso cidadão. Então estou aqui mais uma vez para ser candidato e serei. Vamos ganhar na segunda instância, no TRE, porque a justiça está a nosso favor. A de Carmo, não, mas a justiça geral está.