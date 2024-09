Ação foi realizada por agentes da 112ª DP - Foto: PCERJ

Ação foi realizada por agentes da 112ª DPFoto: PCERJ

Carmo - A Polícia Civil prendeu, na sexta-feira (6), duas mulheres pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em Carmo. Segundo as investigações, as duas, que são irmãs, invadiram a residência de uma mulher em agosto.

No local, a dupla agrediu a vítima com socos no rosto e golpes de faca nas pernas. Em seguida, a mulher foi levada para a casa de uma delas, onde ameaças foram feitas e seu cabelo foi cortado.



Contra as mulheres, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.