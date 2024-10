Cesar Ladeira, candidato a prefeito de Carmo - Foto: Iasmin Duarte

Carmo - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quinta-feira (3), o entrevistado é César Ladeira (Republicanos). César já foi prefeito de Carmo entre 2015 e 2020, sendo eleito em 2016 com 45,40% dos votos, de 5.285 eleitores. Antes disso, havia sido vice-prefeito no mandato anterior, assumindo o cargo de prefeito em 2015, com a morte de Odir Ribeiro, e vereador de 2005 a 2008.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?

César Ladeira - "A prioridade do nosso governo é acabar com o contrato da Rio+Saneamento. Essa é a prioridade número um. Nosso povo não aguenta mais tanto sacrifício. Esse contrato acabou com a paz da nossa população, tirando do comércio, tirando mais de R$ 5 milhões de circulação do município por mês. Algo que é totalmente irreparável. Esse é o ponto número um da nossa administração, encampando a água novamente para o nosso município".

Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

"Na saúde, a gente vai aumentar a subvenção do Hospital Nossa Senhora do Carmo, fazendo valer o que está em contrato. Esse é o primeiro ponto. Além disso, melhorar o atendimento nos postos de saúde, botando mais especificidades em todas as áreas. Precisamos de mais especialistas, além de remédios em todos os postos. Nos distritos, vamos colocar um carro para atender toda a demanda existente e represada, então cada unidade de saúde vai ter um carro a disposição 24 horas por dia, sete dias da semana. Hoje, a saúde ranqueia em 74º lugar. No nosso período, ela esteve entre as 10 melhores do estado.

"A educação é a 78º colocada em um ranking que nos dá tristeza. A gente já esteve entre as cinco melhores do estado, então queremos que a educação do nosso município seja protagonista, colocando ensino integral em todos os colégios da Rede Pública Municipal, fazendo com que as crianças tenham um contraturno, possibilitando questões de esporte e outras coisas".

Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?

"Na geração de emprego e renda, temos um case de sucesso, que foi com a Sumicity, fazendo uma empresa pequena e embrionária se tornar uma grande empresa. Transformamos o ICMS da empresa em ISS, fizemos uma grande parceria, com triagem dos funcionários. Tínhamos a Casa do Empreendedor, que queremos retornar com ela. Queremos criar uma agência geradora de fomento para buscarmos recursos junto aos órgãos institucionais, fazendo com que o empreendedor tenha segurança do resultado e das questões de financiamento, liberação de recurso, espaço. Geração de emprego e renda é uma área que nos mobiliza e sensibiliza. Também é importante dizer que, o case de sucesso com a antiga Sumicity, criamos com a vocação. O leste europeu, hoje, tem aquelas pequenas cidades que geram emprego e renda com startups. Sobre os servidores, vamos no primeiro mês de governo, escalonar um reajuste ao servidor de 20% a 30%. Também, no nosso governo, pagamos uma gratificação que denominamos 14º salário. Lógico que não é 14º salário, até porque não pode, mas é um salário extra pro servidor, que também faz com que o comércio seja aquecido".

Por qual motivo merece o voto do cidadão carmense?

"Eu peço o voto de cada cidadão carmense sabendo que temos experiência, como fazer. Já fomos experimentados e aquilo que erramos, não vamos errar de novo. No que acertamos, vamos replicar. No nosso governo, fizemos mais de 80 obras, adquirimos muitos terrenos. Fizemos muita coisa, estivemos bem ranqueados em todos os aspectos. Fui finalista duas vezes como prefeito empreendedor. Por isso tenho o direito de pedir o seu voto, achando que sou o mais preparado, acreditando que não é um sentimento meu, e sim da própria população".

Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Importante salientar que é um dia da vida da gente que vale quatro anos. Não importa onde você mora, mas não é no estado ou na União, e sim no município. É nos município que as coisas de fato devem acontecer. No nosso governo, nós não só temos disposição e vontade de fazer acontecer, mas como bem disse anteriormente, temos experiência para fazer o melhor para o nosso cidadão".

Além disso, o candidato salientou que é falsa a informação de que os votos nele serão anulados no dia 6 de outubro, já que o deferimento do candidato ainda será julgado em Brasília. Portanto, César segue como candidato e aparecerá normalmente nas urnas.