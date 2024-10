Professor Dito, candidato a prefeito de Carmo - Foto: Rossana Fraga

Professor Dito, candidato a prefeito de CarmoFoto: Rossana Fraga

Publicado 02/10/2024 17:00

Carmo - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta terça-feira (1º), o entrevistado é Professor Dito (PT), que se candidata ao cargo de prefeito de Carmo pela primeira vez.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?



Nosso plano de governo foi estruturado com o objetivo de transformar o Carmo em uma cidade melhor para todos e todas, por isso, nossas propostas propostas são focadas na priorização da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente e da cultura, com um forte compromisso com a participação popular, sustentabilidade e a valorização dos trabalhadores locais. Queremos construir uma cidade inclusiva e próspera, onde cada cidadão tenha voz e oportunidades.

Portanto, a curto prazo, as prioridades incluem:

- Orçamento Participativo: Instituir um sistema de participação popular na definição do orçamento e das ações do governo, com prestação de contas semestral e plantões mensais do prefeito nos distritos, bairros e zonas rurais.

- Saúde: Expandir a atenção básica por meio do fortalecimento da Estratégia Saúde da Família e da rede de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), além de garantir atendimento nos postos de saúde dos distritos durante os finais de semana com plantonistas e transporte.

- Educação: Criação e ampliação de creches e pré-escolas, e a busca pela geração de emprego e renda, especialmente para a juventude.

- Debater com a população e profissionais competentes da área, o contrato realizado pela Prefeitura com a Rio + Saneamento para a privatização da água e, juntos, de forma responsável e legal, tomarmos as medidas cabíveis para solucionar os transtornos que vêm afetando grandemente o nosso povo.

Ao longo dos quatro anos, o foco será:

- Valorização do servidor público municipal: Melhorar as condições de trabalho e remuneração dos servidores.

- Desenvolvimento sustentável: Incentivar projetos de hortas urbanas, produção de alimentos saudáveis, e promover uma agricultura livre de agrotóxicos.

- Cultura e turismo: Fomentar o turismo local e valorizar as expressões culturais da cidade.

- Modernização da Saúde: Informatizar a rede de saúde com Telessaúde, integrando-a à atenção básica e outros serviços do SUS, além de fortalecer o atendimento odontológico e implantar medicinas complementares.

- Democracia participativa: Fortalecer o papel dos conselhos municipais e garantir maior envolvimento da população nas decisões políticas.

Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

Saúde:

- Expansão da Atenção Básica: Fortalecer a Estratégia Saúde da Família e a rede de Agentes Comunitários de Saúde, além de reestruturar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF/e-multi) para garantir acolhimento humanizado.

- Mais Acesso a Especialistas: Implantar um programa para superar gargalos e filas de espera em consultas, exames e cirurgias eletivas.

- Integração com Saúde Mental: Desenvolver serviços de saúde mental integrados à assistência social, promovendo cuidados no domicílio para pacientes que demandam atenção especializada, além de apoio, em diversas modalidades de atendimento, aos profissionais que atuam junto aos pacientes das residências terapêuticas.

- Modernização da Rede de Saúde: Informatizar o sistema de saúde com Telessaúde, expandir a assistência odontológica, e oferecer atendimento com medicinas complementares".

Educação:

"- Expansão de creches e pré-escolas para eliminar as filas de espera e garantir o atendimento integral de crianças de 0 a 5 anos.

- Promover formação continuada dos profissionais da educação, integrando novas tecnologias e priorizando a utilização de plataformas digitais livres.

- Incentivar a inclusão digital em áreas rurais e urbanas, permitindo o acesso à internet de qualidade como ferramenta educativa.

Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?

"- Fomentar o empreendedorismo: Incentivar pequenos e médios negócios, especialmente no turismo, cultura e agricultura sustentável.

- Incentivos à geração de empregos: Criar parcerias para o desenvolvimento de programas como o Bolsa Atleta, apoio a iniciativas agrícolas, além de fomentar projetos sociais que auxiliem a juventude e trabalhadores informais; criar algo como um “Balcão de Empregos”, onde trabalhadores e empresários depositem suas demandas facilitando, assim, o contato entre ambos. Implantar cursos profissionalizantes em atividades com muita demanda local e pouco atendimento especializado.

- Valorização do servidor público: Implementar melhorias no plano de cargos e salários dos servidores municipais.

- Atração de empresas: Promover a criação de um ambiente propício para negócios, com apoio ao empreendedorismo feminino e à economia local".

Por qual motivo merece o voto do cidadão carmense?

"Mereço o voto do cidadão carmense por meu compromisso com a transparência, participação popular e valorização da comunidade local. Como alguém que nasceu e viveu no Carmo, tenho uma trajetória dedicada à educação e à cultura, com mais de 40 anos de trabalho em sala de aula e no teatro, entre outras atividades sociais. Pretendo governar de forma participativa, ouvindo as demandas da população e atuando de forma inclusiva para desenvolver a cidade de maneira sustentável e justa".

Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Sim, gostaria de reforçar a importância de trabalharmos juntos para construir um Carmo mais justo e inclusivo, onde todos tenham acesso à educação, saúde, cultura e oportunidades de trabalho. Quero deixar claro que a participação popular será a base do nosso governo, garantindo que todas as decisões sejam transparentes e realizadas com a participação ativa dos cidadãos. A luta pela valorização da juventude, inclusão de grupos marginalizados, e o desenvolvimento sustentável serão pilares centrais da nossa administração. Conto com seu apoio para transformar Carmo em uma cidade modelo".