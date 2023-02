O valor da bolsa é de acordo com o salário mínimo sendo, 33% para o bolsa Auxílio e de 50% para o bolsa Estágio - Divulgação

O valor da bolsa é de acordo com o salário mínimo sendo, 33% para o bolsa Auxílio e de 50% para o bolsa EstágioDivulgação

Publicado 01/02/2023 18:31 | Atualizado 01/02/2023 18:33

Casimiro de Abreu - O primeiro dia das inscrições do processo seletivo para o Programa de Bolsas da Prefeitura, que engloba os projetos Bolsa Estágio e Bolsa Auxílio, foi em Casimiro de Abreu e transcorreu com tranquilidade. Os interessados chegaram logo cedo à Secretaria de Trabalho e Renda, mas receberam uma senha e foram orientados a retornarem no horário agendado. As inscrições em Casimiro acontecem também nesta quinta-feira, dia 2.



São 450 vagas distribuídas entre os dois projetos. O valor da bolsa é de acordo com o salário mínimo sendo, 33% para o bolsa Auxílio e de 50% para o bolsa Estágio. Ambos com carga horária de 20h semanais.



Para o secretário Alberto Massad é importante que as pessoas saibam que a equipe está preparada para a demanda de inscrições. “Nos organizamos para que toda a equipe esteja preparada para receber e atender bem a todos que nos procurarem. Distribuímos senhas para que não houvesse aglomeração e tumulto. Nos outros locais de inscrição também seguiremos a mesma organização”, ressaltou Alberto Massad.



As próximas datas serão:

06 e 07/02 no Centro Administrativo em Barra de São João; 8/02 no Cras em Professor Souza e 09/02 na Escola Christiane de Carvalho em Rio Dourado. O atendimento acontece sempre das 9 às 17 horas, não havendo necessidade de chegar antes do horário.