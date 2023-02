As vagas já estão disponíveis e, para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) - Divulgação

Casimiro de Abreu - O Programa Vistoria Itinerante do Detran RJ chega a Barra de São João nesta sexta-feira, dia 13. Ela vai acontecer na Praça As Primaveras, no Centro, numa parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado. O atendimento vai acontecer das 10h às 17h.



Os condutores poderão fazer transferência de propriedade e de jurisdição ou de município, fazer a alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor e de endereço, ratificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros serviços.



As vagas já estão disponíveis e, para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.