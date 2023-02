Uma mulher tentou retirar a água que vinha da rua e invadiu sua residência, mas não conseguiu - Reprodução Instagram

Publicado 08/02/2023 22:00 | Atualizado 08/02/2023 22:02

Casimiro de Abreu - As fortes chuvas desta terça-feira (7) no Estado do Rio afetaram, mais uma vez, o distrito Professor Souza, em Casimiro de Abreu, na região litorânea.

Moradores filmaram os transtornos provocados pela água. Em tom de revolta, um morador cobrou iniciativas do poder público executivo e legislativo para que obras de melhorias sejam feitas na localidade, a fim de cessar o sofrimento que os cidadãos passam constante com o fenômeno da natureza na região.

No vídeo, uma mulher com uma vassoura, tenta retirar a água que vinha da rua e invadiu sua residência, porém com a forca e constância que as chuvas caem, não obteve sucesso. Motoristas também encontram dificuldades para seguir o fluxo em diversas vias alagadas do local. Assista: