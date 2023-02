O CEAPS possui equipe multidisciplinar e especializada, composta por Assistente Social, Médicos, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Administrativo - Divulgação

O CEAPS possui equipe multidisciplinar e especializada, composta por Assistente Social, Médicos, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e AdministrativoDivulgação

Publicado 13/02/2023 15:46 | Atualizado 13/02/2023 15:48

Casimiro de Abreu - O Centro de Especialidades em Ações Programáticas em Saúde (CEAPS) foi inaugurado na última quinta-feira (9), em Casimiro de Abreu.



Localizado na Rua José Jorge, 39, Centro - em frente ao Colégio Estadual Casimiro de Abreu - o CEAPS reúne em um só espaço todos os Programas de Saúde: Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Tuberculose e Hanseníase, Tabagismo, Homem e Idoso, Núcleo de Saúde do Trabalhador e os Programas de IST/HIV e Hepatites Virais.



O maior objetivo do CEAPS é promover integração entre as ações programáticas, oferecendo aos usuários um tratamento individualizado e de qualidade.

O espaço é composto por uma equipe multidisciplinar e especializada, composta por Assistente Social, Médicos, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Administrativo“Queremos ratificar nosso compromisso com a Saúde do nosso Município. Há projetos em andamento para que possamos liberar recursos, obras e serviços com objetivo de melhorar o atendimento à população de Casimiro de Abreu”, declarou o prefeito Ramon.Falando pela Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Pedro Gadelha destacou a importância do CEAPS e anunciou para a próxima semana a inauguração de mais uma unidade de Saúde. “Entregaremos a subunidade de ESF Flávio Guimarães, no Córrego da Luz, na Serra”. disse.Tamiris Rosa, coordenadora de Vigilância em Saúde, Departamento da Secretaria de Saúde que engloba todos os Programas também falou da importância do CEAPS: "O sentimento hoje é de gratidão por estarmos entregando mais um espaço para a assistência dos usuários. Um espaço que foi montado para unificar as ações Programáticas e desenvolver um cuidado singular e multidisciplinar para cada paciente. Esperamos que os pacientes se sintam acolhidos, e vamos proporcionar um processo de cuidado qualificado e único pra eles." disse a coordenadora.Compareceram à solenidade os vereadores Léo da Bomba e Wellington Santos; a subsecretária de Saúde Jessica Sandre; coordenadores de Saúde e demais servidores da Prefeitura de Casimiro de Abreu.