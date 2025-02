Menor é apreendido com maconha e cocaína durante patrulhamento em Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 10:39 | Atualizado 11/02/2025 10:40

Casimiro de Abreu - Durante patrulhamento na Estrada Velha de Rio Dourado, nas proximidades da Arena Palmital, uma equipe da polícia avistou um indivíduo caminhando em direção ao Loteamento São João com um volume suspeito na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e atravessou a via de maneira hesitante, tentando se aproximar de outra pessoa.

Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram uma sacola escondida na bermuda do jovem. No interior, havia 11 buchas de maconha, totalizando 22 gramas, e 38 pinos de cocaína, pesando 76 gramas. O menor confessou que as substâncias pertenciam a uma organização criminosa atuante na região.

O suspeito foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou sua retenção por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.