Detidos foram encaminhados para a 121ª DPFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 09:56

Casimiro de Abreu - Uma ação do 32º BPM resultou na prisão de três suspeitos que circulavam pelo bairro Peixe Dourado II, em Barra de São João, com uma réplica de fuzil calibre 5.56. O grupo foi detido na noite desta terça-feira (11) por policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 4ª Companhia de Casimiro de Abreu.

A abordagem ocorreu após os agentes identificarem um Ford Fiesta preto em atitude suspeita. Durante a revista no veículo, além da réplica do armamento, os policiais encontraram uma bucha de maconha com os ocupantes. Segundo as investigações iniciais, a intenção do trio era utilizar a réplica para produzir imagens e disseminá-las nas redes sociais, tentando intimidar moradores da região.

Os detidos foram encaminhados para a 121ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O material apreendido seguiu para perícia.