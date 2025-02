Sesc Verão 2025 impulsionou o turismo e movimentou milhões na economia local - Foto: Divulgação

Sesc Verão 2025 impulsionou o turismo e movimentou milhões na economia localFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 11:08

Casimiro de Abreu - O Sesc Verão 2025 encerrou sua edição com números expressivos e uma certeza: o evento se consolidou como um dos maiores impulsionadores do turismo e da economia em Barra de São João. Durante três finais de semana, mais de 40 mil turistas lotaram a orla do Praião, aproveitando a programação diversificada e movimentando cerca de R$ 18 milhões no comércio local. O sucesso foi celebrado na cerimônia de encerramento, realizada nesta quinta-feira (20) no auditório da Fecomércio RJ, no Rio de Janeiro.

O prefeito Ramon Gidalte destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Sesc RJ, reforçando que a próxima edição será ainda maior. "O impacto foi gigante. Turismo aquecido, economia fortalecida e um evento que se tornou referência no estado. Já estamos trabalhando para superar essa marca em 2026", afirmou.

A cerimônia reuniu autoridades municipais e estaduais, entre elas os secretários Cosme Batista (Esporte e Lazer), Adriana Grillo (Turismo e Eventos) e Samuel Barreto (Meio Ambiente), além de representantes do Sindicomércio e do Sesc RJ. O presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, celebrou os resultados, ressaltando que a iniciativa fortaleceu o turismo e a economia da região.

Com saldo extremamente positivo, o Sesc Verão já se projeta para 2026, prometendo um evento ainda mais abrangente, consolidando Barra de São João como um dos principais destinos do verão fluminense.