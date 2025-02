Polícia Militar apreende entorpecentes enterrados em Casimiro de Abreu durante operação de fiscalização - Foto: Divulgação

Polícia Militar apreende entorpecentes enterrados em Casimiro de Abreu durante operação de fiscalizaçãoFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 16:59

Casimiro de Abreu - Policiais Militares do 32° BPM, realizaram buscas em áreas suspeitas de Casimiro de Abreu e encontraram drogas enterradas em um terreno baldio no bairro Jardim Aparecida.

A ação ocorreu na última terça-feira (18) e resultou na apreensão de 9 pinos de substância semelhante à cocaína e 28 trouxas de material com características de maconha.Todo o material foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido após análise da autoridade policial. A operação faz parte do reforço no combate ao tráfico na região.