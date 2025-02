Apreensão realizada pelo 32° BPM em Casimiro de Abreu, reforçando o combate ao tráfico na cidade - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - Policiais militares do 32° BPM, lotados na 4ª Companhia de Casimiro de Abreu, realizaram uma apreensão de entorpecentes na noite de sexta-feira (14). Durante patrulhamento de rotina pelo Loteamento São João, os agentes observaram a movimentação suspeita de indivíduos em um bar, que demonstraram nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, os PMs desembarcaram e iniciaram uma varredura na área. Durante as buscas, encontraram um saco plástico escondido em um terreno baldio próximo ao estabelecimento. No interior do pacote, foram apreendidos 65 pinos de cocaína e um rádio transmissor, possivelmente utilizado para comunicação entre traficantes.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar segue intensificando as operações para coibir o tráfico de drogas na região.